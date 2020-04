Hoe had de coronacrisis eruit gezien als partijen naar Forum voor Democratie hadden geluisterd? Thierry Baudet legt het nog eens haarfijn uit tijdens Kamerdebat

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet was de eerste die in de Kamer al waarschuwde voor het gevaar van het virus. Toen al diende hij motie na motie in om Kamerleden te bewegen in actie te komen. Het verhaal kennen we inmiddels wel; uiteindelijk kon ook Nederland niet de dans ontspringen.

Critici klagen al weken dat Baudet weer op de populistische trompet blaast. Want het zou eerder ‘populistische retoriek’ zijn dan dat Baudet zich daadwerkelijk zorgen maakt om het landsbelang. Er kwamen zelfs verhalen voorbij dat Baudet expres de anti-Rutte houding aannam.

Uiteraard is dit complete kolder, lang voordat überhaupt iemand binnen het kabinet zich zorgen maakte om het naderende virus was Baudet al bezig om Nederland te waarschuwen voor het naderende onheil. En ‘helaas’ kreeg Baudet gelijk, ook Nederland had zich veel beter kunnen voorbereiden.

.@thierrybaudet legt tijdens het #coronadebat in één minuut duidelijk uit wat voor corona-beleid #FvD voor ogen had. Dus voor iedereen die zegt de 'corona-strategie' van #FvD niet te begrijpen is hier de uitleg: pic.twitter.com/0lthtlDa2o — Harm van Essen (@EssenHarm) April 8, 2020

Forum had graag gezien dat het kabinet had gekozen voor een korte pauze, oftewel een volledige lockdown. Door tijdens deze lockdown grondig te gaan testen zouden we een veel beter beeld krijgen wie er allemaal besmet is, en waar.

Ook is Baudet van mening dat we nu veel langer in een milde vorm van lockdown moeten leven omdat we niet voor een korte en krachtige lockdown hebben gekozen.