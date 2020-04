‘Hoekstra gaat miljarden overmaken aan corrupt, maffioos en nazi-collaborerend Italië: schande!’

Frits Bosch kan zijn teleurstelling over het feit dat minister Hoekstra akkoord is gegaan met een gigantisch steunpakket voor Italië zeker niet onder stoelen of banken steken. Hij vindt het belachelijk dat een land dat de afgelopen eeuw zo de beest heeft uitgehangen nu zoveel geld toegeschoven krijgt.

Wopke Hoekstra is door de pomp gegaan. Nederland buigt voor Duitse druk voor noodhulp aan Italië via het Europees Stabiliteitsprogramma. Miljarden gaan naar Italië, zonder voorwaarden. “Wij Italianen zijn een trots volk en accepteren geen voorwaarden”, zegt een Italiaanse diplomaat. Dat klopt! Hoe trots Italianen zijn in de Tweede Wereldoorlog, met fascist Benito Mussolini, weten we maar al te goed.

Anders dan Duitsers hebben ze nooit excuses aangeboden. Na de oorlog was en is nationalisme voor Duitsers uit den boze. Dat is begrijpelijk, want Duitsers moeten leven met een verleden waar vrijwel niet mee te leven valt. Vooral de Duitse intelligentia kent zelfhaat en haat voor de natiestaat. Ze trachten daaraan te ontsnappen door de soevereine natie Duitsland te laten opgaan in een nieuwe Europese soevereiniteit, een Europese republiek. Ze vinden Duits nationalisme verwerpelijk, maar Europees nationalisme achten ze prima. Europa zou de reddende engel moet zijn voor de Duitse wroeging. Tragisch is dat landen als Griekenland en Italië daarin niet meegaan. Grieken vergelijken Merkel met Hitler, plakkaten van Merkel met Hitlersnor.

En dan Italië! Italië was bondgenoot van Nazi-Duitsland, weet je nog wel Italianen? Jullie gingen pas aan de kant van geallieerden staan toen het duidelijk was dat Duitsland een verloren strijd streed. Jullie hadden een waardeloos leger. Weet je nog wel? Zo’n trots volk zijn jullie.. Jullie zijn corrupt, maffioos, met een gat in je hand. Steeds maar weer bedelen om ons geld. Zo’n trots volk zijn jullie.

De Italiaanse ex-minister van Europese Zaken Paolo Savona: “de euro is een Duitse kooi” en “Duitsland is een land dat over de rug van Griekenland zijn heerschappij aan de rest van de eurozone heeft willen opleggen. Duitsland heeft zijn visie over de eigen rol in Europa niet meer aangepast sinds het einde van het nazisme, ook al gebruiken ze niet langer militaire macht om die rol op te leggen”. Dat schrijft Savona in zijn autobiografie. Wat een haatdragende schoft, ondankbare hond. Hij beschrijft wat Duitsland exact niet wil zijn en niet is.

Zo’n land komt Duitsland tegemoet met miljarden! Hoe dol ben je dan geworden!? Voor een corrupt en maffioos land capituleert Hoekstra onvoorwaardelijk na alle verwensingen die ze naar ons hoofd hebben geslingerd. In deze bodemloze put bodem gooit Hoekstra onze belastingcenten. Schande! U had hun geheugen eens wat moeten opfrissen over hoe trots het Italiaanse volk is. Ja, zo’n trots volk verdient het om onvoorwaardelijk geholpen te worden!

Loskoppelen!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.