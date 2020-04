IC-arts Diederik Gommers vertelt emotioneel verhaal over medische ethiek: ‘Je wilt niet als arts kiezen tussen mensenlevens’

IC-arts Diederik Gommers vertelde gisteren – zichtbaar geëmotioneerd – zijn verhaal over de ethische kwestie van afgelopen weekend. Mede door mensen zoals Jort Kelder had heel Nederland zijn mening klaar liggen over wie er nu meer ‘recht heeft op IC opname’. Bij Op1 waren ze zo verstandig om een IC-arts zelf het woord te laten doen over deze kwestie. Zij zijn – hypothetisch gesproken – degene die uiteindelijk de moeilijke keuze moeten uitvoeren.

Het is typisch iets Nederlands, iedereen heeft wel een mening over dit ethische dilemma. Want wie heeft er voorrang voor een IC opname wanneer deze overvol raken? Jongere of oudere mensen? Mensen met een gezonde levensstijl of met een ongezonde levensstijl? Vanaf de zijlijn is het nogal makkelijk om bot een mening hierover te vormen. Maar als we luisteren naar een arts, die nu al enkele weken dag in dag uit op de IC staat, dan lijkt die keuze in de praktijk haast onmogelijk te maken.

“Ik heb heel wat traantjes gelaten de afgelopen week toen ik alleen in de auto zat”, vertelt ic-arts Diederik Gommers in #Op1. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt.” pic.twitter.com/Xsay8HCEIU — Op1 (@op1npo) April 5, 2020

Ook deed Gommers een oproep naar de rest van Nederland. Brabant was inderdaad de brandhaard waar het begon, maar de provincie lijkt het steeds beter onder controle te krijgen, maar dit betekent niet dat mensen in de Randstad nu moeten gaan denken dat ze prima kunnen gaan ‘chillen’ of ‘zonnen’ in een park. Wanneer mensen dit dus wel gaan doen, dan is er een grote kans dat bijvoorbeeld Amsterdam ineens de nieuwe brandhaard gaat worden.

Een nieuwe brandhaard kunnen de ziekenhuizen niet aan, dus blijf daarom gewoon binnen! Ook al is het nog zo verleidelijk om naar een park te gaan wanneer het 20 graden is.

“Brabant was de brandhaard, in de rest van Nederland zijn we best in control”, vertelt voorzitter van de ic-vereniging Diederik Gommers. “Maar stel dat er in Amsterdam een uitbraak komt, omdat mensen zich met mooi weer verzamelen in het Vondelpark, gaan we het niet redden.” #Op1 pic.twitter.com/TaLDZwLkAd — Op1 (@op1npo) April 5, 2020