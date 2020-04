Interview Ongehoord Nederland met Thierry Baudet: ‘Ik word steeds pessimistischer’

Het nieuwe interview van de toekomstige omroep Ongehoord Nederland met Thierry Baudet staat online. Het is een interessant gesprek waarin Baudet kort spreekt over zijn wens dat Europese landen langzaamaan weer terug gaan naar het idee van de natiestaat. Ook krijgen we een korte impressie in de geopolitieke kijk van Baudet rondom de coronacrisis.

Halverwege het interview krijgen we een andere kant van Thierry Baudet te zien. Hij is namelijk niet meer zo positief over een mogelijke culturele verandering. Het probleem is namelijk groter dan gedacht. Wellicht is het gewoon niet mogelijk om Nederland Nederland te laten blijven, misschien moeten we maar accepteren dat we bepaalde dingen niet tegen kunnen houden.