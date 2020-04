Italië gaat alle schepen met migranten weren bij de havens! ‘Schepen met geredde migranten mogen niet aanmeren’

De Italiaanse regering heeft zojuist besloten om alle havens dicht te gooien voor schepen met geredde migranten. Alle NGO’s met vluchtelingen aan boord kunnen nu dus niet aanmeren in Italië. De Italiaanse regering heeft gezegd dat ze dit doen omdat ze de veiligheid van migranten ook niet kunnen waarborgen wanneer deze half verzwakt aankomen in de havens van Italië.

De overheid beschouwt de havens als een bron van onveiligheid, ook voor de Italianen zelf. En omdat de havens niet meer als veilig worden geacht heeft de Italiaanse regering besloten dat migrantenboten niet meer mogen aanmeren totdat de crisis in zijn geheel is opgelost.

Voor Italië is dit een unicum zo’n maatregel. De afgelopen dagen – vanwege het goede weer – zag men het cijfer weer rap stijgen van het aantal bootvluchtelingen. Hierdoor is de overheid wel genoodzaakt om ook de havens compleet te sluiten. Doen ze dit niet, dan houden ze een lek in stand. Ook hebben de autoriteiten helemaal niet de middelen om nu weer massaal migranten op te vangen en te herbergen. Ook hun veiligheid kan totaal worden gegarandeerd op dit moment.

De nationale noodsituatie in Italië is nu uitgeroepen tot 31 juli, tot die tijd zullen de havens ook compleet gesloten blijven.