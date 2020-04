Kabinet wil (te) snel corona-app: angst voor serieuze privacyschending heerst

Aanstaande zaterdag zou al een eerste testmoment voor de corona-app kunnen plaatsvinden, dat is althans het ‘ideale’ scenario. En dat zegt veel over hoe snel en roekeloos deze app in het leven lijkt te worden geroepen. Super dom!

Vorige week zei Zorgminister Hugo de Jonge dat hij overwoog een paar apps te laten ontwikkelen om (ex-)coronapatiënten mee in kaart te kunnen brengen. Zo zou men dan beter elkaar kunnen ontwijken en waarschuwen, om (verdere) besmetting te voorkomen.

Het idee is in principe goed, of nou ja, praktisch en effectief dan. Technisch gezien is het gewoon mogelijk. En net zo technisch gezien is het hacken van dat systeem en/of misbruik van die data, óók goed mogelijk. En daar lijkt bij het kabinet momenteel niet zo heel veel aandacht voor te zijn. Overwegen om in zee te gaan met een Israëlisch bedrijf, dat kennelijk van dezelfde techniek gebruikmaakt om Palestijnen mee te volgen, helpt natuurlijk óók niet echt.

Dus nee, never nooit niet dat het kabinet in twee à drie weken zo’n app weet te lanceren, die ook tegelijkertijd ook nog eens ‘veilig’ is. Maar goed, tegen die tijd wordt de app, dat denk ik althans, alsnog gewoon gelanceerd. Dat is dan op vrijwillige basis, maar al snel ‘komt men erachter’ (allang ingecalculeerd) dat haast niemand die app installeert. Dan komt na de wortel, toch de stok tevoorschijn: ‘Want ja, het is toch coronacrisis hè? Het is now or never! Een tweede golf kan dit land economisch niet aan hoor…’ En zo kan die app makkelijk worden verplicht. Dan laat je de politie boetes uitdelen voor het niet installeren van die app. Iedereen die dan de maatregelen overtreedt, blijft dan alsnog wel binnen (doel bereikt!).

Want laten we eerlijk wezen, de overheid snapt echt de ballen van digitalisering en nog minder van digitale beveiliging. Zo’n Israëlisch bedrijf staat wel echt onderaan mijn lijstje van grootste zorgen om die corona-app.