Kijk dan! Walgelijke Communisten uit China tonen hun ultra racistisch beleid

In Nederland werd het nieuws ons om de oren geslagen, mensen van Aziatische afkomst werden steeds vaker gediscrimineerd sinds de uitbraak van het coronavirus. Hartstikke sneu dat er nog steeds Nederlanders zijn die meededen aan dit kleinzielige gepest en tribalisme. Toch is het nog schokkender om te zien dat in China de CCP er een systematisch beleid op nahoudt van etnisch discrimineren. Wat een treurig land is het ook…

Racism in China. pic.twitter.com/xkhGiTwwpl — Imam of Peace (@Imamofpeace) April 18, 2020