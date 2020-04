Lockdown China afgelopen: ‘Aantal besmettingen neemt in rap tempo weer toe!’

Sinds in China de ‘lockdown’ grotendeels is opgeheven heeft het coronavirus weer vrij spel in het land. Het aantal besmette mensen is ook toegenomen, bijna in factor drie.

Vrijdag werd nog gemeld dat er opnieuw een (kleinschalige) uitbraak van het coronavirus plaatsvond in het land. Zaterdag konden we daar al een schepje bovenop doen. Sindsdien zijn er inmiddels al 30 nieuwe gevallen bekend die te maken hebben met corona.