Lockdown is een kwestie van lange adem, corona-coördinator: ‘Alleen met vaccin wordt leven weer normaal’

Voorzitter van het landelijk coronacentrum (LCPS) Bas Leerink vermorzelt alle valse hoop voor een snelle terugkeer naar normaal. ‘Niet zonder vaccin‘, concludeert hij. Maar hij waarschuwt natuurlijk niet voor niets!

De druk op de intensive care lijkt af te nemen, het aantal nieuwe besmettingen gaat voorzichtig omlaag, net als het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen door corona. Hierdoor wordt de ijdele hoop gewekt dat we weer voorzichtig richting ‘normaal’ zouden kunnen gaan. Dat zit er dus niet in volgens Leerink: “Ik vraag me zelfs af of het ooit helemaal weer normaal wordt. Ik denk eerlijk gezegd dat dat pas gebeurt als we een vaccin hebben. Dit virus kan ieder moment weer opvlammen. Dus de komende 1,5 jaar wordt het in ieder geval niet normaal.”

De eerste reden die hij hiervoor geeft, is het feit dat één besmet persoon in een drukke ruimte, genoeg is om weer een hele golf aan besmettingen teweeg te brengen. Dat de dagelijkse nieuwe aantallen van de verschillende corona gevallen lijken te dalen, is op zich goed nieuws, maar ook een cruciale tijd. Zijn tweede reden: nu maatregelen versoepelen vergroot het risico op (alsnog) een overbelasting van de capaciteit.

De derde reden is dat de overige acute zorg (nog niet specifiek ingevuld) voor een groot deel stil is komen te staan. Mensen die nog wel een paar weken konden wachten, zijn zo langzamerhand ook door hun tijd heen. Maatregelen versoepelen zou zorgpersoneel direct weer volop belasten, en ontneemt ze zeker de toch al geringe kans op een broodnodige adempauze.

De vierde reden is economisch van aard, want diverse ziekenhuizen zijn mogelijk noodlijdend. De onzekerheid die daarmee gemoeid gaat, is vanzelfsprekend een probleemfactor.

Met deze situaties in het vizier wordt het wellicht duidelijk waarom het zo belangrijk is dat de maatregelen niet zomaar moeten worden versoepeld. En dat is heel vervelend, ja, maar we moeten maar even door de zure appel heen bijten tot er een vaccin is. 2020 heeft nog genoeg potentie voor drama voor de rest van het jaar, en had al een vliegende start…