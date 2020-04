Middelbare scholen mogelijk toch niet open na 1 juni! Minister Slob: ‘Ik wil de verwachtingen temperen, we weten nog niks zeker’

Vorige week meldde het kabinet nog vol bravoure dat de middelbare scholen na Pinksteren weer gewoon open konden. Nu komt het kabinet toch terug op deze, wellicht te snel, gemaakte opmerking. Er zijn namelijk nogal wat zaken die moeten worden overwogen voordat het kabinet definitief groen licht geeft.





Er moet komende weken namelijk eerst goed gekeken worden naar ‘de druk op het openbaar vervoer en de openbare ruimte’. Dit zal namelijk leidend zijn voor de beslissing of de middelbare scholen voor de resterende weken tot aan de zomervakantie nog open gaan.

Het moet namelijk niet zo zijn dat het openbaar vervoer ineens een broeinest gaat worden, het gaat namelijk heel moeilijk worden om die anderhalvemeter te waarborgen als te veel mensen gebruik maken van het ov.

Minister Slob is niet van plan om de zomervakantie voor basisschoolleerlingen in te korten, dit vindt hij niet nodig aangezien basisschoolleerlingen na de meivakantie weer terug naar school. Een verstandige keuze van de minister, ook voor deze kinderen is en was het een stressvolle tijd. Een verkorte zomervakantie gaat voor die kinderen niet veel doen.

Toch komt er veel verantwoordelijkheid bij de scholen te liggen, want er is hoe dan ook sprake van een leerachterstand bij veel leerlingen. Veel scholen hadden enkele weken nodig om zich te ‘digitaliseren’. De grootste vraag is hoe groot de schade is voor kinderen uit achterstandswijken, dit zijn allemaal reële problemen waar docenten de komende tijd nog een pittige klus aan hebben.