Mooi! Terreurkneus Gökmen T. niet in hoger beroep: levenslang onherroepelijk

Hatsiekidee, weg ermee! Gökmen T. is niet in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling van levenslang voor de aanslag in Utrecht. Het Openbaar Ministerie stelt ook geen hoger beroep in en vindt het zo wel best. Opdonderen met die vent!

Als het goed is horen we een hele lange tijd niets meer van tram-terrorist Gökmen. Keer op keer bleef hij alles en iedereen, met name de slachtoffers en hun nabestaanden, schofferen. Geen berouw, actief provoceren en al z’n kansen opzettelijk verspelen. Hij gunde de slachtoffers, nabestaanden en de samenleving geen excuses, sympathie of überhaupt enige vorm van emotionele afsluiting.

Op mij komt dat over als iemand die alle hoop heeft laten vervliegen en compleet verbitterd is geraakt. Als een soort haat en minachting naar alles en iedereen, inclusief zichzelf. Misschien zichzelf nog wel het meest, dat hij daarom niet in hoger beroep is gegaan.

Dat zou namelijk de perfecte kans zijn om het hele proces nóg langer op te rekken en nog meer pijn en leed te veroorzaken. Want z’n uitspraken en gedrag sijpelen vanzelf door via de media.

Maar goed: dat had ‘ie kunnen doen en heeft ‘ie niet gedaan! Daar moet je niet te lang bij stil blijven staan en gewoon direct accepteren. Laat maar wegrotten in de cel.