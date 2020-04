Mooi zo! Nederland nu minder dan 1200 coronapatiënten op intensive care

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care, is met 25 gedaald naar 1.176. Dat meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Daarmee zet de daling voort, maar zit men alsnog op 180 procent van het normale bezettingsniveau.

Op de Duitse ic-afdelingen zijn geen nieuwe Nederlandse patiënten bijgekomen, er is er zelfs eentje vertrokken. Voor de achtste dag op rij verlieten er meer coronapatiënten de ic dan dat er bijkwamen. Over de gehele linie lijkt het dus goed te gaan, want dit zijn allemaal kleine dalingen waardoor de druk wordt verminderd.

De centrale boodschap van zo’n beetje alle officiële berichten met betrekking tot corona, is: ‘we gaan de goede kant uit, zolang er niets misgaat komt het einde wel in zicht’. We zitten nu onder de 1.200 ic-bedden, zo’n 50 procent van onze maximale beddencapaciteit. En dat biedt ook iedere dag weer een beetje meer perspectief, want dat betekent dat zorgpersoneel ook steeds meer gelegenheid voor rust krijgt. Mocht het dan over een tijdje alsnog weer verkeerd gaan, dan staat men in ieder geval uitgerust paraat.

En laten we ook niet vergeten dat ‘normale’ patiënten nu mondjesmaats ook weer meer aankloppen bij de zorg. Daar komt namelijk weer meer ruimte voor, al kan dat dus ook zo weer omkeren.