Nieuwe aantal patiënten op intensive care flink lager: 25 nieuwe gevallen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft bekendgemaakt dat er dit keer ‘slechts’ 25 nieuwe ic-patiënten bij zijn gekomen. Daarmee liggen er momenteel in totaal 1385 coronapatiënten op de intensive care. Maar trek nog geen conclusies!

Gisteren kwamen er nog 36 bij en een tijdje terug kwamen er dagelijks soms 100 patiënten per dag bij. Vandaag is dus een meevaller, absoluut. Maar we weten nog niet wat de reden voor deze afname is. Zorg- en overheidsorganen willen dit maar wat graag toeschrijven aan de strategie van social distancing en de genomen maatregelen. Maar één van die maatregelen is, for better or worse, het ontmoedigen van ic-opname bij ouderen. Daarbij is er een vernieuwd risico op een tweede coronagolf vanwege het mooie weer. En dan vallen er nog vraagtekens te stellen bij de registratie, al verwacht ik daar geen opzet in het spel.

En we moeten ook niet vergeten dat Nederland toch verrassend snel de ic-capaciteit heeft weten te vergroten, ver boven wat men eerst voor mogelijk hield. In de eerste weken had men het over 1.000-1.250 bedden met mogelijke maximale uitbreiding tot 1.500-1.800. Boven dat getal zou men namelijk in de knel komen met de inzet van personeel en apparatuur. De vraag is trouwens of dit met de huidige claim van max 2.400 bedden niet alsnog het geval is.

Maar voor we weten of het zo erg gaat worden, is het voor nu wel een positieve ontwikkeling. Natuurlijk vanwege minder patiënten, maar ook voor de ademruimte die het zorgpersoneel hier misschien door krijgt. Liever twee heftige periodes met een flinke tussenpoos dan één lang uitgestrekte piekperiode.