‘Not even close!’ – Ook na forse correctie gelooft Trump Chinese sterftecijfers niet

China corrigeerde zijn dodental door de gevolgen van corona. Bij het sterftecijfer van de stad Wuhan, het corona ground-zero, is een ‘rekenfout’ gemaakt. Het originele sterftecijfer van 3.342 voor heel China, is daardoor nu met 38 procent gestegen naar 4.632 doden door corona. Volgens Trump ligt het in werkelijkheid nog véél hoger en roept: ‘Not even close!’

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Trump zou natuurlijk best eens gelijk kunnen hebben. China die ‘even’ een ‘rekenfout’ corrigeert en daardoor (landelijk!) 38 procent hoger uitkomt? Ja vast. Dikke kans dat we nog meer van dat soort ‘correcties’ te zien gaan krijgen.

Maar Trump is niet ineens op fact-finding mission gegaan omdat hij ineens vindt dat de waarheid aan het licht moet komen. Zoals we kunnen zien is Trump de schuld van zich af aan het schuiven: ‘De WHO was te traag en bekritiseerde zijn inreisverbod. ‘Biden/Obama’ deden het destijds met de varkensgriep pas écht verkeerd. Amerikaanse staten moeten zelf de testcapaciteit vergroten. En de burgemeester van New York praat te veel en doet te weinig.’

Trump voelt zich dus behoorlijk aangevallen en slaat nu wild om zich heen. Kan allemaal zijn, het neemt niet weg dat zijn beschuldiging richting China nog best eens zou kunnen kloppen. Amerika telt op het moment zo’n 35.000 doden is China qua sterftecijfers dus kei- en keihard voorbij. 35.000 vs 4.600? Ja, da’s behoorlijk raar. Al is het diplomatiek gezien natuurlijk totaal onhandig om daar nu over te beginnen.