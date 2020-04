Onrust in de politiek! Nederlandse bureaucratie is het probleem van het lage aantal coronatesten

Er is flink wat onrust binnen de politiek, dit komt door het volgende: Nederland heeft niet een gebrek aan testmateriaal, we hebben genoeg materiaal om veel te testen MAAR onze eigen bureaucratie verhindert een goede aanpak. Experts waarschuwen dat onze taaie bureaucratie desastreus is.

Er zou namelijk helemaal geen gebrek zijn aan testmateriaal, de taaie bureaucratie – met haar eeuwige procedures en regelgeving – zorgt ervoor dat er nauwelijks getest kan worden. Politici zijn woedend, en eisen logischerwijs antwoord. Want als onze eigen bureaucratie ervoor zorgt dat we niet effectief kunnen testen, dan we hebben we een veel groter probleem dan gedacht.

„Ik roep al de hele tijd dat er veel eerder en veel meer getest had moeten moeten worden”, zegt PVV-leider Wilders. „Maar iedere keer was de reactie dat er onvoldoende testmateriaal zou zijn. Als dat nu niet zo blijkt te zijn, dan zijn we voor de gek gehouden.”

Ondertussen krijgt men ook zorgelijke berichten te horen van zorgmedewerkers. Zij worden zeker niet altijd getest, met alle risico’s van dien. Zoals eerder gedacht heeft Nederland een enorm bestuurlijk probleem, een probleem waar we eigenlijk al jaren last van hebben: de verstikkende bureaucratie.

„Helaas is dit een geluid dat we al weken horen. Er zijn laboratoria die veel meer kunnen doen en laboratoria die nog helemaal niet ingezet worden. Ondertussen horen wij dagelijks dat ook zorgverleners niet getest kunnen worden. Dat kunnen we ons nu echt niet meer permitteren. Het gaat over de gezondheid van zorgverleners en kwetsbare mensen.”

De coalitie moet stappen gaan nemen hoe ze dit probleem kunnen oplossen, want dit moet zo snel mogelijk worden verholpen. En een nieuwe motie aannemen gaat uiteraard niet veel helpen. De bijl moet erin…