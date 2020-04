Op deze manieren houd jij je hond gezond

Juist omdat honden minder lang leven dan mensen, zouden we voor onze viervoeter het optimale uit iedere dag moeten halen. De gezondheid van jouw hond zou hierin prioriteit moeten zijn, want wanneer jouw hond gezond is, dan is deze in veel gevallen óók gelukkig. Er zijn veel verschillende manieren waarop jij jouw hond gezond kunt houden. Medpets.nl zet dé 5 manieren voor een gezond en fijn leven voor jouw viervoeter, op een rijtje.

De voeding van je hond

De voeding die jouw hond voorgeschoteld krijgt, kan ervoor zorgen dat jouw hond gezond is, of juist niet. Doordat de voeding van jouw hond vrij eenzijdig is, is het van groot belang dat jouw hond, middels die eenzijdige voeding, tóch de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Voorzie jij jouw hond niet van de juiste voedingsstoffen? Dan kan dit resulteren in diarree bij jouw hond. Honden ondervinden namelijk al snel maag- en darmklachten, en zijn en blijven nu eenmaal carnivoren. Hierdoor is met name vlees belangrijk voor jouw hond, omdat dierlijke eiwitten- en vetten, de gezondheid van jouw hond stimuleren.

Het dagritme van je hond

In tegenstelling tot de mens, kan een hond zichzelf zonder de juiste stimulans, niet vermaken. Wanneer een hond zich verveelt, kan deze zichzelf gaan bijten, dwangstoornissen ontwikkelen of zich lusteloos gaan voelen. Om dit, en dus ook een slechte gezondheid van jouw hond te voorkomen, is het belangrijk om het dagritme van jouw hond in tact te houden. Dit kun je doen door jouw hond zowel ‘s ochtends, ‘s middags als ‘s avonds actief te houden en hem daarbij speeltjes aan te bieden voor wanneer jij hier geen tijd voor hebt. Hondenpuzzels en kongen, waarin hondenkoekjes verstopt kunnen worden, of balletjes, kunnen wonderen doen voor jouw viervoeter.

Beweging

Naast het in huis spelen of zelfvermaak, heeft een hond ook tijd en ruimte in de buitenlucht nodig. Net als voor mensen, is beweging ook bij honden van groot belang. Dit houdt zowel de mentale- als de fysieke toestand van jouw hond in goede vorm, waardoor ook gelijk de spieren, botten- en de ontwikkeling en conditie aan bod komen. Hoewel menig hondeneigenaar driemaal daags een wandeling met zijn hond maakt, is viermaal daags aan te raden. Houdt hierbij wel rekening met de leeftijd van je hond, en geef je hond de ruimte om te snuffelen en in contact te zijn met soortgenoten, zodat deze dagelijks in zijn dosis sociale contact wordt voorzien.