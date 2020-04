Opnieuw zendmasten in de hens gezet door 5G-wappies! Doe alsjeblieft normaal

De halve wereld zit in lockdown maar een groeiend aantal wappies meent dat 5G-masten het échte probleem zijn. En dan steek je voor de zekerheid maar een zendmast in de fik. Zal vast wel 5G zijn! Dat ziekenhuizen hierdoor met communicatieverbindingen in de problemen komen, zal ze een worst wezen. Wat een belachelijke praktijken.

Mafkezen aan het roer

Groeiend verzet vanuit de bevolking tegen 5G-zendmasten werd al enige tijd geleden geconstateerd. De straling en/of de frequentie van het 5G-netwerk zou schadelijke effecten op de gezondheid hebben. Telecom-providers en overheidsorganen schoten in de ontkenning: ‘geen bewijs voor’, en voedden daarmee alleen maar de ‘alu-hoedjes’ onder de demonstranten. Als er al een risico was, dan is de kans om dat open en eerlijk te bespreken inmiddels allang vervlogen. De mafkezen staan nu aan het roer.

Samenzwering

Toegegeven, voor een tijdje vond ik het leuk. Van die aan elkaar geregen samenzweringstheorieën over hoe de Deep State het coronavirus als excuus/dekmantel gebruikt om tegenstanders uit het veld te ruimen. Terwijl tegelijkertijd ‘de elite’ zijn grip op de bevolking probeert zeker te stellen door financiële slavernij, sociale isolatie, technologische afhankelijkheid en 24/7 observatie middels apps en camera’s, op het volk los te laten. Ook hier is corona de perfecte dekmantel. Iedereen moet een vaccin krijgen, daar zit dan een chip in en dan ben je straks via het 5G-netwerk overal te volgen! Net als een gechipt huisdier, wat een dystopie!

Hartstikke leuk, tot een paar lui het wel héél serieus begint te nemen. Die types kun je ook niet meer afremmen volgens mij. In één keer zien ze ‘patronen’, waardoor ze intuïtief al weten dat ze gelijk hebben, en vinden ze kritische vragen maar tijdsverspilling. Met dooddoeners als: ‘er is zoveel aan de hand op het moment’, en ‘ik heb mensen al zo lang geprobeerd te waarschuwen, ik kan m’n tijd wel beter besteden’, slaan ze de deur dicht. Verder praten met mensen die wél snappen hoe de wereld echt werkt.

Om flauw van te worden, maar zelfs dat is nog tot daar aan toe. Die figuren zijn verder redelijk onschadelijk en hebben die zendmasten zelf ook heel hard nodig voor hun complot ontrafeling. Tot de overheid natuurlijk ’s nachts bij ze aanklopt omdat ze teveel inside info (van QAnon, Facebook-posts, Fenixx, Ninefornews, Ongehoord Nederland of zo’n ander beunkanaal) hebben verspreid (op het volledig betrouwbare Facebook, ofcourse).

Maar zij inspireren (in ieder geval voor een deel) dus wel het soort mafkezen dat nu tijdens een gezondheidscrisis zendmasten in de fik loopt te steken. Neem die lui alsjeblieft tegen zichzelf in bescherming. Dom volk.