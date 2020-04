Opperbejaarden-BFF Henk Krol doet ook mee aan potje oude knarren kraken 50PLUS: ‘Gekissebis in de partij!’

50PLUS-leider Henk Krol heeft ook zijn mouwen opgerold om een potje mee te vechten in zijn partij. Terwijl de niet-politieke bejaarden massaal het loodje leggen wegens het coronavirus, zijn de politieke 50PLUS-bejaarden elkaars politieke loopbanen aan het omleggen met intern partijpolitiek gekonkel.

In de echte wereld hebben Nederlandse ouderen een existentiële dreiging aan hun hoofd: zij zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus met hun afkalvende immuunsystemen. Verzorgingstehuizen weren bezoek, kleinkinderen mogen hun opa’s en oma’s niet meer bezoeken, en begrafenissen volgen elkaar in rap tempo op. Inderdaad: het coronavirus is waar alles momenteel om draait voor deze mensen.

En waar zijn de belangenbehartigers van deze groep mensen? De politieke partij 50PLUS? Nou, niet bezig met hun achterban vertegenwoordigen. Wel bezig met zichzelf kapot te LPF’en en allerlei vieze politieke spelletjes. Eerst moest partijvoorzitter Geert Dales aftreden, die zijn eigen partij daarna via de aanval. Partijleider Henk Krol bemoeit zich er nu ook mee.

Hij vindt dat de partij zich moet richten op het coronavirus en niet op een politieke burgeroorlog:

“Op dit moment zijn er mensen, vooral ouderen, die vanwege Corona in eenzaamheid sterven.”

Op zich nobel. Ware het niet dat ook Krol het niet kan laten om partijleden aan te vallen:

“En in deze tijd is er gekissebis in de partij over poppetjes en regeltjes. Laat álle leden spreken, niet alleen de hotemetoten. De stem van het ene lid is niet belangrijker dan de andere.”

Kortom: het gaat voorlopig nog wel even door, die politieke bejaarden die elkaar neerknuppelen met hun wandelstokken en over elkaars tenen rijden met rollators. Statler en Waldorf zijn er niets bij!