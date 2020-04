Politie lost capaciteitsprobleem op met onervaren jonkies! Basisopleiding verkort van drie naar twee jaar ‘voor snelle instroom’

Het is diep triest dat dit nieuws wordt gepresenteerd als een oplossing waar diverse partijen, na lang overleg, samen uit zijn gekomen. Want zo goed nieuws is het helemaal niet. Er verdwijnen komende jaren 17.000 agenten en rechercheurs, en er komen onervaren agenten in opleiding voor terug!



Politiebonden, de korpsleiding en het ministerie van Justitie en Veiligheid schudden elkaar allemaal de hand en roepen: ‘gefeliciteerd!’ Wat een briljant plan! Gewoon de basisopleiding met een jaar verkorten én aspiranten eerder de straat op laten gaan: kan gewoon!

“Uiteraard blijft de doelstelling dat aspiranten goed worden voorbereid op hun werk”, stelt het ministerie. Ik dacht dat juist het geschrapte jaar daar voor moest gaan zorgen, maar kennelijk niet. Het klinkt echt als een ontzettende beunoplossing, vergelijkbaar met supermarkten die stagiaires inzetten als vakkenvullers. Mooi goedkoop.

Ik vind het nogal wat dat een agent in opleiding na een jaar theorie ineens ingezet wordt bij regulier politiewerk. Dat is allemaal leuk en aardig als het over bureauwerkzaamheden gaat, maar wat als het om een overval of een ramp gaat? Je bent na een jaartje theorie niet ineens stressbestendig en handelingsbekwaam in crisissituaties. En dat is wel waar ze mogelijk mee zullen worden geconfronteerd als ze bij het korps instromen.

Ik hoop voor die agenten in opleiding dat het allemaal mee gaat vallen en dat ze de situaties die ze mee gaan maken, aankunnen. Maar het klinkt echt heel erg onverantwoord. Het wekt toch ook totaal geen vertrouwen?