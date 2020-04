Proeftijd Volkert van der Graaf loopt af! Familie van Pim Fortuyn enorm bezorgd: ‘Hij is levensgevaarlijk!’

Voor de familie van Fortuyn is het onbegrijpelijk dat binnenkort Volkert van der Graaf weer zonder toezicht en compleet vrij over straat kan lopen. Volgens hen is de man nog steeds even gevaarlijk en onvoorspelbaar als altijd. Toch kan Van der Graaf binnenkort weer volop genieten van zijn vrijheid. Terwijl Nederland het nog steeds zonder de Grote Pim moet doen…

Joost Eerdmans vindt het ongelofelijk dat de familie niet is ingelicht of het naderende einde van de proeftijd van Van der Graaf.

“De familie is niet eens geïnformeerd door het Openbaar Ministerie over het aflopen van de proeftijd”

De broer van Fortuyn, Simon Fortuyn, vindt het walgelijk dat zo’n radicaal figuur nu van de radar verdwijnt. Niemand weet wat Van der Graaf nu gaat doen, en niemand is in staat om hem te controleren.

“Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Deze man is ‘levensgevaarlijk’ en behoort in de gaten te worden gehouden. De afgelopen 18 jaar heeft deze ‘kwal’ met alles en iedereen een loopje genomen en met het OM voorop.”

Tot mei zijn er nog enkele restricties voor Van der Graaf, vanaf dan is hij weer een vrij man. Het blijft onbegrijpelijk dat iemand voor zo’n zware misdaad – in feite een aanslag op het vrije woord – toch zo’n milde straf heeft gekregen. Het is inderdaad onverklaarbaar voor de familie dat zij niet te horen hebben gekregen dat de moordenaar binnenkort weer compleet vrij is.

Een tragische gedachte.