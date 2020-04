Prominente wetenschappers hebben keiharde kritiek op het Outbreak Management Team: ‘Er is geen transparantie!’

De kritiek op de openheid en transparantie van het Outbreak Management Team (OMT) zwelt aan. Prominente wetenschappers uiten nu ook in het openbaar hun zorgen over het beleid van het OMT. ‘Er is geen tranparantie!’

Nieuwsuur sprak met meerdere prominente wetenschappers over het kabinetsbeleid om de coronacrisis te beheersen. De wetenschappers maken zich zorgen over het beleid omdat het kabinet haar beleid vaak aanpast op de adviezen van het OMT. En daar schuilt nu net juist het gevaar in…

De adviezen van het OMT aan het kabinet zouden volgens de wetenschappers te vaak ‘geheimzinnig’ zijn en daardoor ‘niet controleerbaar en weinig transparant’.

Een vooraanstaande wetenschapper concludeert zelfs dat het OMT zich niet onderbouwd met wetenschappelijke adviezen:

“Het blijft onduidelijk of de adviezen gebaseerd zijn op de mening van de experts of op hard wetenschappelijk onderzoek. Dus het is heel moeilijk om na te gaan in hoeverre die adviezen nu vertrouwd moeten worden”

Bovenstaande is aldus de conclusie van Eric Jan Wagenmakers, hoogleraar methodologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Maar, daar blijft het niet bij. Ook diverse andere experts plaatsen kanttekeningen bij de werkwijze van het OMT. De Groningse microbioloog Alex Friedrich zegt tegenover de staatsmedia dat er ‘meer transparantie’ zou moeten zijn zijn over het verloop van de interne discussies van het OMT.

Ook noemt Friedrich het zeer merkwaardig dat het OMT werkt met een opgelegde geheimhoudingsplicht. “Ik ben dit als wetenschapper niet gewend. Wij spreken juist open met elkaar, we spreken elkaar vooral tegen”, aldus Friedrich.