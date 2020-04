Situatie Britse premier Boris Johnson veel heftiger dan gedacht: ‘Hij keek de dood in de ogen’

De situatie van de Britse premier Boris Johnson blijkt nog veel heftiger te zijn geweest dan we tot nu toe dachten. Keer op keer werd benadrukt dat hij het naar omstandigheden goed maakte en niet aan de beademing hoefde. Naar nu blijkt verkeerde Johnson letterlijk tussen leven en dood…

Via een artikel op de The Mail on Sunday prijst Johnson de artsen en verpleegkundigen voor hun ‘voorbeeldige zorg’ tijdens de coronavirusbehandeling die hij onderging. “Ik heb mijn leven aan hen te danken. Ik kan ze niet genoeg bedanken”, aldus Johnson.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020