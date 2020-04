Spanje als coronahaard, oorzaak direct duidelijk: 330.000 boetes en celstraffen voor overtreden regels noodtoestand

De nationale politie van Nederland liet ongeveer een week (of twee?) geleden weten dat de harde maatregelen, ingevoerd door justitieminister Grapperhaus, effect hadden: wel 1.400 uitgedeelde boetes! Vergelijk dat eens met Spanje: 330.000 gevangenisstraffen en hoge boetes opgelegd voor het overtreden van de tijdens de noodtoestand geldende maatregelen.

Spanjaarden zijn wat dat betreft echt taaie rakkers. En daardoor ook erg koppig en rebels. Enerzijds heerst er nog een soort jaren ’60 hippie-mentaliteit onder de bevolking, maatschappelijk gezien een directe tegenreactie op het Franco-regime dat tot 1975 heeft bestaan. Anderzijds heerst er ook nog steeds een autoritaire mentaliteit, denk alleen al aan de Guardia Civil. Het is net zo goed een erfenis van de Spaanse historie.

Vlak voor en nu tijdens de coronacrisis zien we volgens mij beide invloeden weer heel sterk terugkomen. In het begin van de uitbraak was de bevolking (inclusief de Spaanse overheid) daar ontzettend laks. En dat hebben ze geweten: ineens ging het héél snel. Toen kregen we ook direct de ándere, autoritaire, invloed te zien. De Spaanse regering nam in één klap de regie over van alle 19 autonome regio’s (17) en steden (2): ‘lockdown, noodtoestand, binnenblijven en je bek houden’. Wie nu nog dacht het te kunnen bagatelliseren, kon rekenen op een maand cel. Er wordt nu dus compleet overgecompenseerd.

Maar laten we wel wezen, die boetes worden niet uitgedeeld aan mensen die netjes binnen zitten of in hun eentje naar de supermarkt gaan. Blijkbaar is het ook nodig. Dan doen we het in Nederland zo slecht nog niet, toch?