Spanje haalt Rutte door het slijk! Rutte zegt in video ‘lachend’ dat Zuid-Europa geen geld kan verwachten, Spaanse media schreeuwen moord en brand

Premier Rutte was op werkbezoek bij een afvalverwerkingsbedrijf, hij was hier om de werknemers te complimenteren voor het harde werk en om even mee te kijken achter de schermen. Alles verliep soepel totdat een werknemer naar Rutte riep dat we echt geen geld moeten geven aan de Italianen of Spanjaarden. Rutte riep sneller dan verwacht ‘Nee, nee, nee’ terug en lachte daarna het verzoek weg. Helaas voor Rutte werd dit fragment ook opgepikt door internationale media. En de Spanjaarden schreeuwen nu moord en brand!





Het was een vrij onschuldig moment, maar Zuid-Europese landen zien dit uiteraard weer als een provocatie van de ‘inhumane’ premier van Nederland. Ze hebben nu weer een stok om mee te slaan, en door middel van emotionele chantage hopen ze natuurlijk hun doel te bereiken: een flinke zak met geld van de EU.

#pt. Wat Rutte zei bleef toch niet onopgemerkt in de internationale pers. https://t.co/sBeX8gvpS0 — Ron Fresen (@ronfresen) April 29, 2020

Iedere Nederlander ziet natuurlijk dat Rutte het verzoek probeert af te wimpelen, maar buitenlandse journalisten zien dit als bewijs voor het ‘gebrek aan empathie’ van de Nederlandse premier. Door dit fragment wordt Rutte in één klap de boeman van de EU.

En niet alleen journalisten hebben de video ‘vertaald’, ook nieuwsprogramma’s konden het niet laten om dit uit te zenden en hun narratief erop los te laten!

Zo gaat ⁦@MinPres⁩ Rutte vanavond over de tong op de Spaanse tv. “Se niega con mofa “= “weigert spottend” Covid19 hulp aan Spanje en Italië. (Via ⁦@RopZoutberg⁩ ) pic.twitter.com/AtR3Q9LSAv — Ron Fresen (@ronfresen) April 29, 2020

Zuid-Europa laat haar ware aard zien, ze zijn manipulatief en schuwen niet om desinformatie te verspreiden om zo hun zin door te drijven. Er MOET en zal een eurobonds – of iets wat hier op lijkt – komen. Goedschiks of kwaadschiks, en Nederland zal de rekening betalen.

Hier hetzelfde fragment op de Spaanse televisie. “Nederlandse premier weigert grijnzend hulp aan getroffen Spanje en Italië.” @MinPres @laSextaTV pic.twitter.com/MOw4bHng4H — Rop Zoutberg (@RopZoutberg) April 29, 2020