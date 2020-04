Spanje wil geld zien! ‘Spanje pleit voor Europees herstelfonds van 1 biljoen euro’

De Europese Unie doet nu steeds meer om diverse lidstaten te hulp te schieten daar waar nodig. Maar zoals men al dacht is het niet genoeg voor bepaalde Zuid-Europese landen. Zij willen hoe dan ook dat er een geldfonds komt om de EU – lees Zuid-Europa – te helpen. Spanje komt met het grandioze idee om een herstelfonds op te richten ter waarde van 1 biljoen euro. Oftewel: West-Europa, trekt u alvast maar de portemonnee.



Spanje heeft weer een ‘weergaloos’ idee, zij zien het liefst zo snel mogelijk een herstelfonds waar lidstaten voor een lange termijn geld uit kunnen opvragen. Tot nu toe niks nieuws, dit soort ideeën circuleren al langer rond in Brussel. Ondanks de harde NEE van onder andere Nederland en Duitsland tegen de eurobonds – waarvoor Hoekstra uiteindelijk toch op zijn knieën ging, in afgezwakte vorm dan – proberen de Spanjaarden het nu over de andere boeg te gooien.

Het fonds moet minimaal 1 procent van de Europese bruto binnenlands product bevatten, omgerekend zo’n 1 biljoen euro. Landen die economisch hard getroffen zijn door het coronavirus kunnen hier een beroep op doen. Zuid-Europa ziet zo’n fonds wel zitten, West-Europa – op Eurofiel Macron na – gruwelt bij dit idee, want voor je het weet gaan de Zuid-Europeanen weer lekker lopen sjoemelen met hun cijfers.

Voorlopig zijn de Spanjaarden op ‘oorlogspad’ om toch hun zin te krijgen. Er moet en zal een economisch fonds komen. Helaas zitten de burgers van de EU hier niet allemaal op te wachten.