Stop de achterkamertjes-politiek in deze coronacrisis! Thierry Baudet: ‘Tijdens crisis geen besluit nemen over controversiële zaken in de achterkamertjes’

Thierry Baudet pleit voor een tijdelijke ‘pauze’ voor controversiële besluitvorming dat niet corona gerelateerd is. Baudet wil geen achterkamertjes politiek op het moment dat bijna de hele Kamer thuis zit. Pauzeer daarom lopende wetsvoorstellen die niet urgent zijn, zodat de Kamer weer in alle openheid kan debatteren over deze kwesties als de coronacrisis is afgelopen!

Baudet kaart terecht een serieus probleem aan, want alle fracties worden nu gerepresenteerd door de fractievoorzitters omdat het parlement niet bijeenkomt. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige staatsrechtelijke frictie, want hoe democratisch is het als alleen de fractievoorzitters nu bepalen of bepaalde moties of wetsvoorstellen worden aangenomen?

Daarom is het idee van Baudet te overwegen, roep een halt toe naar lopende moties en wetsvoorstellen, en hervat de debatten NA de crisis weer. Dit is namelijk het minst schadelijk voor de Nederlandse democratische normen en waarden, want hoe kunnen nu nog non-corona wetten worden gelegitimeerd als het parlement op non-actief staat?

Goede oproep van @thierrybaudet om alle controversiële besluiten uit te stellen, en om nu met z'n allen, zowel coalitie als oppositie, te focussen op het landsbelang. #coronadebat pic.twitter.com/7o2Ko0l1mP — Harm van Essen (@EssenHarm) April 1, 2020

Een goede oproep dus van Baudet. Hopen dat andere partijen hier ook zo over denken. Even geen geneuzel over het klimaat, stikstof of boeren, nee het landsbelang gaat nu voorop!

Veel lopende kwesties kunnen makkelijk – tijdelijk – worden gepauzeerd, zodat de debatten gaan over de meest belangrijke kwestie: de aanpak van de coronacrisis!