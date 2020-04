Thierry Baudet legt uit hoe het zit met zijn mondkapjes: prima kwaliteit, maar de bureaucratische molen beweegt te langzaam!

Zaterdagochtend mocht Thierry Baudet langskomen bij WNL om te vertellen over de mondkapjes die hij onlangs heeft gevonden en waarvan er in weinig tot geen tijd honderdduizenden en zelfs miljoenen geleverd kunnen worden aan het ministerie van Volksgezondheid — en dus aan thuiszorgers, verpleegkundig personeel, en artsen.

Hij legde uit dat hij twee soorten mondkapjes mee had genomen. De eerste soort is geschikt voor thuiszorg, kappers, in de horeca en ga zo maar verder. Dus voor alle normale contactberoepen. Alleen daarvan al zijn er honderdduizenden beschikbaar in Schiedam.

En dan is er het tweede soort. Dit soort is geschikt om te gebruiken in ziekenhuizen. Ook dezen zijn getest. Wat betreft de niet-doorlatendheid van vocht? Die moet 95% zijn. Nou, ze doen dat met 99% nog véél beter. Ze hebben alle benodigde internationale certificaten en voldoen aan de Europese normen. Ze worden dan ook geleverd aan andere landen zoals Oostenrijk. Maar het ministerie doet er niets mee. In dit specifieke geval heeft de leverancier zelfs het benodigde Néderlandse certificaat. Alleen: het moet alsnog door een achterlijke bureaucratische molen wat ellenlang duurt.

Het is ongelooflijk, maar de nepjournaliste die met Baudet sprak reageerde daarop door te stellen dat er toch iets mis moest zijn met de mondkapjes van Baudet, want, nou ja, de overheid is toch niet zó incompetent en trouwens er komen wel andere (een paar, inderdaad) mondkapjes door de bureaucratische molen heen. Er moet “denk ik!” toch iets met de veiligheid zijn, aldus de fopjournalist in kwestie.

Bizar. De overheid faalt. Het kabinet doet iets niet. Het ministerie zit op zijn handen. En hoe reageert het Nederlandse journaille? Niet door druk te zetten op de overheid maar door er automatisch vanuit te gaan dat de overheid vast iets weet wat wij niet weten. Want het is de overheid. En de overheid weet álles.

Moet dit doorgaan voor journalistiek tegenwoordig?

Het antwoord daarop is natuurlijk een volmondig ja. WNL doet dit, het NOS Journaal doet dit, elke zogenaamde journalist van het mediakartel doet dit.

Het is geweldig van Baudet hij rustig bleef en gewoon nogmaals uitlegde hoe de boel in elkaar steekt. Een minder geduldig persoon (ik bijvoorbeeld) was losgegaan.

Volgens De Jonge is er een "schaarste," maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er juist wél genoeg mogelijkheden. Want ja, ze werken volgens steeds meer experts wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus waarschijnlijk én verminderen mogelijkerwijs zelfs de ernst van de besmetting.

