Top! Aantal coronapatiënten op intensive care “conform verwachting” afgenomen tot onder normale maximale ic-capaciteit

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), spreekt van een afname van 25 coronapatiënten op de intensive care, naar een totaal van 934. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noemt de daling “conform verwachting” en ziet deze daling overal in het land terug bij de ziekenhuizen.

En voor wie had gehoopt dat het nu wel een keer klaar zou zijn met al die vervelende namen en afkortingen voor allerlei organisaties die tijdens corona ergens verantwoordelijk voor zijn, sorry:

“We zien overall nog steeds een lichte daling, met kleine regionale verschillen. Daar waar dat leidt tot een hoge belasting van een ziekenhuis, wordt dit allereerst in de eigen ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), opgelost”, meldt Kuipers.

Maar goed, deze drie organisaties weten ons dus te vertellen dat we inmiddels onder de 1.000 coronapatiënten op de intensive care hebben liggen. De normale maximale capaciteit ligt op 1.050, en het aantal niet-coronapatiënten op de intensive care ligt momenteel op 395. Alles bij elkaar telt op tot 1.329 bezette intensive care-bedden.

We zitten dus nog een beetje over het normale maximum heen, maar in dit tempo neemt het snel genoeg af, lijkt me. Ziekenhuizen zijn al weer begonnen met sommige operaties, dus de druk lijkt inmiddels voldoende snel af te nemen voor de artsen om weer andere werktaken te kunnen hervatten.

En dat is maar goed ook. Want ja, de eerste reden is een beetje een open deur natuurlijk, maar: sommige operaties kunnen niet langer wachten. Wat ik echter ook belangrijk vind, is dat hiermee een signaal wordt gegeven dat het ‘weer oké’ is om zorghulp te vragen, ook als dat een ritje naar het ziekenhuis kan betekenen. En dat signaal wordt ook nog eens versterkt doordat ziekenhuizen zélf patiënten opbellen voor een afspraak voor een geplande operatie. Mooie ontwikkelingen dus!