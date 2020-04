Topman Rumag opgestapt! Bezweken onder druk om ‘corona-kledinglijn’ en beschuldiging van plagiaat

Rumag is in zeer korte tijd behoorlijk negatief in de schijnwerpers komen te staan: beschuldigingen van plagiaat, geld verdienen aan corona, niets doneren aan goede doelen die ze zeggen te steunen én het bagatelliseren van dit alles in het publiek debat. Rumag-ceo Thijs van der Heide werd het allemaal te heet onder de voeten en is afgetreden!

De heren achter het bedrijf Rumag maakten zich overduidelijk schuldig aan copyrightschending. Dat was volgens hen niet zo, lag allemaal anders, viel toch wel mee en heeft toch nog niet tot een rechtszaak geleid. Tegelijkertijd werden ze ervan beschuldigd geld te verdienen aan corona, met hun eigen ‘corona-kledinglijn‘. Arjen Lubach gooide ook (terecht) olie op het vuur en voerde zo de druk om te veranderen bij het bedrijf verder op. Dat heeft gewerkt!

Van der Heide zegt af te zijn getreden vanwege ‘het verkeerd inschatten van de impact van sommige uitingen,’ en ‘in het belang van Rumag, de medewerkers en de toekomst van het bedrijf’. Ferdi Buijsrogge volgt hem op:

Volgens Buijsrogge is Rumag ‘soms te brutaal’. ,,Als je kritiek hebt op anderen, moet je zelf ook met kritiek kunnen omgaan. Daarom hebben de aandeelhouders en de nieuwe directie besloten elke vorm van plagiaat te veroordelen. Waar dat redelijkerwijze mogelijk is wil de directie gemaakte fouten herstellen.’’

Met andere woorden: de aandeelhouders hebben hem onder druk gezet en Buijsrogge regelt vanaf nu de damage-control. Had ook niet langer moeten duren, want Hallmark haalde de Rumag-kaartcollectie al offline. En.dat.kost.geld..

Buijsrogge benadrukt trouwens wel dat er nog geen euro aan de goede doelenactie is verdiend. Maar alle opbrengsten van wat ‘na aftrek van kosten nog over is’, zal aan het Rode Kruis worden gedoneerd (er zijn dus wel opbrengsten maar die worden niet als verdiend gezien… Ach ja, leuke spin!). Prima oplossing dus zo en beter voor iedereen!