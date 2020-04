Valt mee! Politie heeft 1.400 boetes uitgedeeld voor overtreden coronamaatregelen

De landelijke politie heeft bekendgemaakt dat er tot dusver 1.400 boetes zijn uitgeschreven voor het overtreden van coronamaatregelen. Voornamelijk voor samenscholing en onvoldoende afstand houden. We doen het dus eigenlijk behoorlijk goed met z’n allen!

Goed bezig!

Slechts 1.400 boetes in iets meer dan een week tijd, dat doen we echt best wel goed! De politie heeft een groot deel van zijn capaciteit aan handhaving gewijd, dus die 1.400 boetes is wat dat betreft een stuk representatiever dan de meeste andere criminaliteitscijfers. Doordat de politie voornamelijk hier mee bezig is en niet met andere vormen van criminaliteit, ga ik er vanuit dat hierdoor een aardig beeld ontstaat van de omvang van het probleem. Dit gaat natuurlijk wel ten koste van de registratie van al die andere vormen van criminaliteit, het zij zo.

Ophok-frustratie

De politie noemde nog iets opvallends. Ze gaven helaas geen cijfers maar ze merken op dat het aantal burenruzies flink is toegenomen, evenals meldingen van geluidsoverlast. Mensen zullen zo langzamerhand wel geïrriteerd zijn geraakt door de lockdown-maatregelen.

Persconferentie

Vanavond om 19:00 uur is er een nieuwe persconferentie, waarbij premier Rutte en minister De Jonge zullen spreken. Of er ook meer en/of zwaardere maatregelen bij zullen komen, is nog onduidelijk. Als die er komen, krijgt de politie het nog druk(ker)! Al hoop ik natuurlijk dat we het nog even vol weten te houden.