Vanavond eindelijk afbouw corona-lockdown? Scholen open, horeca nog maand dicht, festivals tot 1 september verboden

Het lijkt erop dat Mark Rutte vanavond bij zijn persconferentie een mix van maatregelen gaat afkondigen om de “intelligente lockdown” waar Nederland volgens hem in bivakkeert stapsgewijs af te bouwen. Dat is goed nieuws voor het onderwijs, maar voor diverse ondernemers en festivalvierders is het allemaal nog niet achter de rug.

Wat premier Rutte vanavond om 19.00u op zijn persconferentie over het mogelijke versoepelen van de corona-maatregelen gaat zeggen weet nog niemand. Maar wel ligt er een advies van het Outbreak Management Team, dat het kabinet oprichtte om zich te laten adviseren over maatregelen omtrent de pandemie. De regering leunt zwaar op hun rapporten, en in hun meest recente document adviseert het OMT om bepaalde maatregelen te laten varen, terwijl aan andere nog wel een aantal maanden moet worden vastgehouden.

Voor ouders en kinderen komt er het eerste licht aan het einde van de tunnel. Na de voorjaarsvakantie zouden de scholen weer open mogen, aldus het comité van coronawijzen. Maar voor met name horeca-ondernemers en liefhebbers van festivals of andere grote evenementen blijft het voorlopig nog wel even op een houtje bijten. Het OMT-advies in een notendop:

“Nader onderzoek moest ondertussen uitwijzen of de scholen toch weer open konden, en dat lijkt de conclusies te bevestigen, ook al is het onderzoek nog niet af, aldus bronnen. Restaurants en cafés moeten ook na 28 april nog gesloten blijven, aldus de experts. Die maatregel zou tot ten minste 16 mei moeten worden verlengd. Wat de deskundigen betreft gaat er ook een streep door de zomerfestivals en andere evenementen. Die waren al tot 1 juni verboden, maar organisatoren en burgemeesters vroegen het kabinet al om voor langere tijd duidelijkheid te verschaffen.”

Het ergste zou dus wel eens achter de rug kunnen zijn. Eindelijk!