[VIDEO] Baudet SLOOPT cultuurmarxistisch links (en cultuurmarxistisch links huilt krokodillentranen)

Vrijdagavond participeerde Thierry Baudet in een livestream van GeenStijl. Samen met twee heren sprak hij daar over een aantal politieke onderwerpen die hot zijn, waaronder natuurlijk het coronavirus. Maar dat was niet het enige waar Baudet het over wilde hebben. Nee. hij gebruikte de gelegenheid ook om even harde waarheden te vertellen over cultuurmarxistisch links. Het gevolg? Cultuurmarxistisch links was witheet van woede. Want de waarheid spreken over hun verderfelijke ideologie ist verboten.

“We zitten gewoon in een bepaalde situatie,” aldus Baudet tegen de GeenStijl-heren, “waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream van VVD en CDA tot en met D66, PvdA, GroenLinks, SP… allemaal min of meer hetzelfde willen. Dat is namelijk de vernietiging van Nederland.” Op dat moment begon een wappie van GeenStijl te roeptoeteren over het coronavirus, ongetwijfeld omdat hij a) vond dat Baudet te ver ging en b) omdat hij dacht dat het Baudet problemen zou opleveren.

Baudet had daar gelukkig — en volkomen terecht — lak aan. “Massa-immigratie, EU, klimaat. Ze hebben de hele — ze hebben de NPO. Ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de hele rechterlijke macht” in handen ging hij verder. “That’s what we’re up against. Dat is de situatie.”

Zoals je verwacht van cultuurmarxistisch tuig reageren de aanhangers van die zieke ideologie bepaald niet positief op Baudets uitspraken. Alptekin Erdogan stelt bijvoorbeeld dat Baudet “echt totaal de weg kwijt” is. Een andere linkse fascist reageert zelfs met “afvoeren en opsluiten die gek!” Want ja, zo wenst links nog altijd om te gaan met critici: naar de goelag of een concentratiekamp. Weer een andere cultuurmarxistische lapzwans noemt Baudet “echt volkomen gek.”

Nee, hij is niet gek, gestoord, of de weg kwijt. Baudet weigert zich alleen te houden aan de oude spelregels die links ons heeft opgelegd; spelregels die stellen dat links van alles over rechts mag zeggen, terwijl rechts de mond moet houden over de zieke doelen en ideologieën van links.

Maar raad eens? Wij van modern rechts weigeren ons nog langer aan die belachelijke spelregels te houden — spelregels die, overigens, er bewust op gericht zijn om óns klein te houden en links juist te beschermen.

En nee, dat geldt niet alleen voor Baudet en DDS, maar ook voor heel veel rechtse Twitteraars. Want hoewel linkse tweeps heel boos werden op Baudet reageerden rechtse gebruikers van het sociale medium door het op te nemen voor Baudet. “Baudet heeft 100% gelijk,” aldus Mark de Hollander. “Hij heeft gewoon gelijk!” reageert ook @ElsPVV. “Hij heeft gelijk en er komen andere tijden aan,” vult Ricardo aan. Klaas Groen vraagt: “Hoezo? Wat klopt er niet aan wat hij zegt dan? Als je het beleid, partijprogramma en stemgedrag van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks ziet, dan hebben die toch eigenlijk een bloedhekel aan Nederland en Nederlanders? Want in het voordeel van Nederland en Nederlanders is het niet.”

Oeps, die zit.

Laat die cultuurmarxisten maar janken. Thierry heeft gewoon gelijk. Die hele cultuurmarxistische bende is hard aan het werk om Nederland — en onze vrijheid! — af te schaffen. Wij van modern rechts weigeren dat nog langer met de mantel der liefde te bedekken.

