Video! Thierry Baudet eist verduidelijking: ‘Als het daadwerkelijk zo is, dan is het enorm zorgelijk dat het RIVM spreekt over 5% als sterftecijfer’

Voor 5% procent van de besmette patiënten zou het coronavirus fataal zijn, met andere woorden: een sterftecijfer van maar liefst 5%. Dat is uiteraard absurd hoog, en dit zijn nog wel de cijfers waar het RIVM zelf mee komt. Baudet wil duidelijkheid, want dit soort cijfers zijn schrikbarend.

Baudet stelt terecht dat als het echt zo is dat het sterftecijfer 5%, dan is het virus nog veel gevaarlijker dan iedereen dacht. En dat zou ook betekenen dat groepsimmuniteit levensgevaarlijk is.

Vandaar dat Baudet verduidelijking wil, want is dit cijfer gebaseerd op het aantal geteste besmettingen of is dit een cijfer/voorspelling voor de gehele samenleving?

Volgens Baudet is er maar één manier om achter het werkelijke sterftecijfer te komen en dat is: testen, testen en nog eens testen!

Als we niet steekproefsgewijs gaan testen, zo stelt Baudet, kunnen we ook geen rationeel beleid voeren. Want we beschikken immers niet over de juiste data. En hier maakt Baudet een terecht punt, het huidige beleid is op cijfers gebaseerd die kant nog wal raken. We moeten het aantal tests per direct verhogen, zodat we een beter beeld krijgen van het geheel.

Want het kan toch niet zo zijn dat het sterftecijfer daadwerkelijk 5% is?