Volkert-soap blijft doorgaan! ‘Volkert van der G. wint rechtszaak: Staat moet dwangsom betalen’

Voorlopig zijn we nog niet klaar met de soap rondom Volkert van der Graaf. Op de een of andere manier krijgt hij het keer op keer voor elkaar om opnieuw een middelvinger op te steken naar onze rechtstaat of naar de nabestaanden van Fortuyn. Ditmaal mag Van der Graaf zichzelf in zijn handjes wrijven dat hij een leuk bedragje krijgt van de Staat, dit vanwege een ‘vormfout’.





Van der Graaf wilde inzage in zijn persoonsgegevens, maar omdat de minister – onze geliefde Grapperhaus – te laat reageerde op dit verzoek krijgt Van der Graaf een vergoeding voor de proceskosten en een dwangsom uitbetaald. Dit is nu al de tweede keer dat Van der Graaf een dwangsom krijgt uitbetaald vanwege een ‘vormfout’.

Net zoals de eerste keer ging Van der Graaf, na het verstrijken van de tijd, naar de rechter. En weer dwingt hij via de rechter succesvol een dwangsom af.

De minister en zijn ministerie mogen zich wel even goed achter de oren krabben dat ze weer een blunder hebben gemaakt.

Van der Graaf staat bekend om zijn juridische kwaliteiten, en weet dus als geen ander hoe alle formaliteiten werken. Men zou denken dat als er een verzoek van hem binnenkomt, dat dan direct alle bellen afgaan. Maar nee hoor, klaarblijkelijk niet in dit land.