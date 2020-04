Wilders veegt de vloer aan met Rutte vanwege zorg-bezuinigingen: ‘De bittere realiteit is dat er chronische tekorten zijn!’

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het nieuwe Chinese coronavirus op woensdag haalde Geert Wilders hard uit naar het kabinet Rutte III — en de voorgaande kabinetten geleid door de VVD-socialist.

Er zijn overal in de zorg tekorten, op dit moment. Geen mondkapjes. Geen beademingsapparatuur. Niet voldoende IC-bedden. En ga zo maar door. Nou, legde Wilders uit, dat komt doordat premier Rutte én diens kabinetten er systematisch, steeds weer, een enorme puinhoop van hebben gemaakt. Onder Rutte’s leiderschap moest de zorg het namelijk structureel ontgelden. De gevolgen daarvan zien we nu.

“De bittere realiteit is dat er chronische tekorten zijn aan zo ongeveer alles dat de zorg nu nodig heeft,” aldus Wilders. “Aan zorgpersoneel, aan beschermingsmateriaal, aan beademingsapparatuur, aan IC-bedden en zélfs aan medicijnen.”

Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen. De manier waarop dit kabinet met de zorg is omgegaan heeft er inderdaad voor gezorgd dat die tekorten er zijn. En, wat misschien nóg erger is: toen duidelijk werd dat dit virus mogelijk ook naar Nederland zou komen heeft het kabinet niet ingegrepen. Er werd geen extra materiaal ingeslagen. Er werd geen ruimte gemaakt voor extra IC-bedden. Er werden geen noodhospitalen opgezet.

Maar er was meer: Wilders was nog niet klaar. “De harde werkelijkheid is ook dat als er niet zo fanatiek was bezuinigd op de ziekenhuizen,” als al die ziekenhuizen niet gesloten waren, “we er dan beter hadden voorgestaan.”

Ook hier valt niets op af te dingen. En alweer geldt dat Rutte hiervoor verantwoordelijk is. Deze bezuinigingen zijn doorgevoerd onder zijn watch. Het is heel gemakkelijk en opportuun voor hem om te roepen dat “we” het nu “samen moeten doen,” maar daar trapt een kritische denker niet in.