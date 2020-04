Wilders walgt om leeftijdsdiscriminatie: ‘Leeftijd mag nooit een rol spelen bij wel of geen opname IC’

Geert Wilders is zich een hoedje geschrokken vanwege de deprimerende boodschap die ouderen in ons land afgelopen week ontvingen. Ouderen werden namelijk gebeld en kregen te horen dat als ze ziek zouden raken, er geen plek voor hun was op de IC. Wilders walgt van deze boodschap en moet niks, maar dan ook niks hebben van deze leeftijdsdiscriminatie.

Ouderen krijgen te horen dat er geen plek voor ze is op een IC-kamer wanneer ze ziek worden. Ongepast! Dit soort praktijken moeten stoppen!#coronadebat #coronavirus #corona #Wilders #PVV pic.twitter.com/rIT3Q5gWgl — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 1, 2020

De PVV kreeg zorgwekkende berichten binnen afgelopen week. Ouderen zouden namelijk te horen hebben gekregen dat wanneer zij ziek zouden raken, er geen plek voor hun was op de IC. Zij moesten maar thuis aan de beademing beter worden, of in het ergste geval overlijden.

Als deze berichten kloppen, dan is het meer dan terecht dat Wilders LAAIEND is over de gang van zaken. Want hoe durft men een complete leeftijdsgroep uit te sluiten van opname op de IC.

Het blijft een bizar verhaal, een oude vrouw die wordt ontmoedigd – en dus ook afgeraden – om zichzelf op de IC te laten opnemen als zij ziek raakt.

Laten we hopen dat dit gewoon een individu is geweest die zelf geen enkele empathie kent, want als dit het protocol is van een organisatie dan dient de overheid haar burgers direct te beschermen.

Terecht dat Wilders om verheldering vraagt!