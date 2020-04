Zelfs Jaap van Dissel zegt nu: voeg niet-medische experts toe aan OMT

“We zitten in een andere fase,” aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel. En ja, daarom vindt hij het volkomen begrijpelijk en zelfs correct dat mensen zeggen dat er andere experts toegevoegd moeten worden aan het OMT.

In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt RIVM-baas Jaap van Dissel dat hij het heel goed begrijpt dat er gezegd wordt dat de samenstelling van het Outbreak Management Team enigszins moet veranderen. Wat wil zeggen, minder medici en meer experts op andere gebieden, zoals de economie. Sterker nog, hij is het daarmee eens.

“We zitten nu in een andere fase, en dat vraagt ook om adviezen op andere vlakken,” aldus Van Dissel. “Het Outbreak Management Team is ervoor om de virusuitbraak te managen, de zorg intact te houden, voldoende ic-capaciteit te houden. Het is logisch dat men in die eerste fase vertrouwt op de adviezen van experts die daar veel van weten. Nu is het een andere fase, dus spelen er andere belangen.

“En dan,” gaat hij verder, “zijn er ook andere expertises nodig, het OMT is niet geschikt om de anderhalvemetersamenleving vorm te geven.”

Dat klopt natuurlijk honderd procent. Er moeten heel snel andere experts bij betrokken worden. Medici weten niet hoe de economie werkt, en ze weten al helemaal niet hoe het MKB én grote bedrijven aanpassingen kunnen verrichten om toch open te kunnen. Wat is mogelijk? Hoe kan er winst gemaakt worden? Dat zijn allemaal vragen waarop zij het antwoord niet hebben.

Opvallend genoeg neemt Van Dissel ook wat afstand van Mark Rutte en diens continue gezeik over dat het advies van experts leidend is voor hem — ja, zelfs dat het heilig is. “Overigens is niks heilig, zeker de adviezen van het OMT niet. Ze sturen mede het beleid, uiteindelijk neemt de politiek het besluit,” aldus Van Dissel.

Met andere woorden: als we straks met de vinger gaan wijzen dan naar Rutte en zijn mede kabinetsleden, niet naar het RIVM.

