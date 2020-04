Zielige loser Maxime Verhagen: Spijt van samenwerking met PVV in 2010

Wat is het toch een kneus. Tien jaar na dato voelt Maxime Verhagen zich opeens geroepen om iedereen te vertellen dat hij er enorme spijt van heeft dat hij in 2010 samengewerkt heeft met Geert Wilders. Weliswaar in een gedoogconstructie, maar ook dat ging eigenlijk te ver, aldus Verhagen nu.

“Als ik had geweten dat een gedoogcoalitie in de praktijk zou worden uitgelegd als een samenwerking in een gewone coalitie, was ik niet er aan begonnen,” zegt Verhagen in een interview met Christendemocratische Verkenningen (CDV), het tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van het CDA.

Zieliger dan dit worden ze niet gemaakt. Eerst je partij met strakke hand de gedoogcoalitie in leiden — want ja, dat heeft Verhagen toen wel degelijk gedaan, en daar heeft hij juist veel waardering en respect voor gekregen — maar een vol decennium later opeens de Deugmensch uithangen.

Om te kotsen. Echt.

Voor de goede orde voegt Maximetje daar aan toe dat zo’n gedoogconstructie echt zijn voorkeur niet had, maar ja, er zat weinig anders op. Hij werd er eigenlijk toe gedwongen door de omstandigheden, etc. enzo.

Nou klopt dat laatste op een bepaalde manier wel een beetje. De omstandigheden in kwestie waren namelijk gewoon de resultaten van de verkiezingen. De kiezer wilde een rechtse coalitie. Het was totaal onacceptabel geweest als het CDA en de VVD daar lak aan gehad zouden hebben. Sterker nog, er zou dan vrijwel zeker een politieke revolte hebben plaatsgevonden in ons land.

Maar nu kijkt Deugmensch Maxime Verhagen dus terug op die tijd en probeert hij zich ervan te distantiëren. Want hé, het is altijd goed voor je carrière om te Deugen; niet omdat de gewone Nederlander dat zo geweldig vindt, maar omdat je mede-Deugmenschen in posities van macht zitten en je dus het één en ander kunnen toeschuiven.