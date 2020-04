Zorgpersoneel merkt niks van ‘opgeschroefd’ aantal virustesten: ‘heel groot tekort aan tests!’

Eind maart kondigde zorgminister Hugo de Jonge aan dat het aantal virustests voor corona flink zou worden opgeschroefd, met name om zorgpersoneel te kunnen screenen. Maar die blijken er bar en bár weinig van te merken! Nederland hobbelt weer eens achter de feiten aan…

Vakbond Nu’91 deed onderzoek onder ruim 2.500 zorgmedewerkers. Maar liefst 60 procent beweert dat mogelijk besmette collega’s niet actief worden getest. Bij de gehandicaptenzorg is dit zelfs 74 procent. 55 procent zegt geen verbetering te zien na de aankondiging door de minister. Een zorgmedewerker verklaart: “Er moet eerst intern worden vergaderd om te bepalen hoe hier mee om te gaan.” Een ander geeft aan: “Alleen als je aan alle klachten voldoet, word je getest.” En misschien nog wel het ergste citaat: “Slechts 20 procent van de zorgmedewerkers – vooral ziekenhuismedewerkers – laat weten dat er sinds maandag daadwerkelijk meer wordt getest.”

Nederland lijkt niet echt over een crisis-mode te beschikken. Kijk maar naar de opgegeven redenen voor dit falen: er is een groot tekort (overheid), testen gaat van het eigen risico (maatschappelijk/overheid), eerst intern vergaderen (maatschappelijk/cultureel), ‘alleen testen bij álle klachten’ (bureaucratisch/maatschappelijk) en ‘het RIVM selecteert, op basis van richtlijnen, patiënten die in aanmerking komen voor een aanmelding bij de GGD voor een test’. De GGD zou wel gewoon de capaciteit daarvoor hebben.

Dit is toch ronduit belachelijk? Iedereen met enige verantwoordelijkheid heeft nu, volgens mij, impliciet vrij spel om te doen wat nodig is om de coronacrisis te helpen bezweren. Met Rutte, die meermaals heeft gepleit voor ‘gezond verstand’ en door allerlei maatregelen die wijzen op ‘doen wat nodig is’, dan is dat toch geen rare gedachte? Het is geen vrijbrief om alle regels maar aan de laars te lappen, maar zolang het ‘buiten de lijntjes kleuren’ bijdraagt aan het terugdringen van die crisis, knijpen we met z’n allen heus wel een oogje toe. Die indruk kreeg ik althans.

Maar dit is dus (ook) de realiteit. Mierenneuken over of en hoe iedere organisatie de opgelegde maatregelen in moet voeren. Of iemand wel echt alle klachten heeft. Of de aanvraag wel via de juiste kanalen is gegaan en bij wie de rekening terechtkomt. Ongelofelijk.