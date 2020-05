Alarm! Corona-uitbraak op ‘niet-corona-afdeling’ van verpleeghuis in Harderwijk, oorzaak: foutnegatief bij virustest

Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk blijkt vier besmette patiënten te hebben op de afdeling voor niet-covidpatiënten. De precieze oorzaak is nog onduidelijk, maar men weet al wel dat zij eerder negatief zijn getest op het virus.

Volgens de zorgmanager zijn er drie mogelijkheden wat betreft de oorzaak van de besmetting. Via bezoek, via een personeelslid of door een langere incubatietijd, waardoor het virus niet zou zijn opgemerkt. Men doet blijkbaar onderzoek rondom de patiënten die positief getest zijn op het virus.

Dat zou kunnen betekenen dat andere ziekenhuizen mogelijk dezelfde fout hebben of kunnen begaan, als zij ook ‘te snel’ testen bij patiënten. Die eerste twee opties vallen nooit helemaal uit te sluiten en die derde ligt nogal gevoelig. Een vierde mogelijkheid is trouwens dat de testapparatuur defect was of er ergens in het proces iets mis is gegaan. Niet alle coronatests zijn namelijk even betrouwbaar, maar omdat ik niet weet welke zij hebben gebruikt, blijft dat speculeren. Ik wil er eigenlijk alleen maar op wijzen dat het niet zomaar uit te sluiten valt.

Hopelijk hebben ze het nog in kunnen dammen en is het virus niet al overgeslagen naar de andere patiënten. Die kun je haast niet op een zwakker moment treffen dan dit.