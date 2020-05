Apparaten van het afgelopen decennium

Elk jaar komen er weer nieuwe apparaten in ons leven bij. Sommige daarvan gebruiken we elke dag, andere maar af en toe. Maar de technologie verbetert zich razendsnel, en het enige wat we kunnen doen is proberen om het bij te houden. Naast de populaire apparaten, zoals smartphones en AirPods, is er de afgelopen tien jaar veel gebeurd dat je misschien hebt gemist. We hebben een paar gadgets voor je op een rijtje gezet, voor het geval je ze wilt bekijken.

Signaalversterker . Deze is bedoeld om het zwakke signaal van je mobiele apparaat te versterken, zodat je overal in huis of kantoor een goede ontvangst krijgt. Als je al wel een goede ontvangst hebt en je het technische nieuws niet echt op de voet volgt, dan heb je er misschien nog niet eens van gehoord. Welnu, deze geweldige gadget bestaat uit 3 hoofdcomponenten: de externe antenne, die op het dak van het gebouw dat last heeft van een slechte verbinding zit. Het vangt het signaal van buitenaf op en stuurt het door naar de versterker. Deze versterkt het signaal, voordat het wordt doorgegeven aan de interne antenne, die meestal onder het plafond is gemonteerd. Deze laatste zorgt ervoor dat het beoogde gebied een sterk, gelijkmatig signaal ontvangt. Dat is het. Kies de juiste GSM signaal versterker voor jou, want ze zijn zeer veelzijdig. De modellen verschillen afhankelijk van de provider, locatie en de dekking. Dit apparaat zorgt ervoor dat je op elk moment toegang hebt tot het internet en dat je geen last meer hebt van onderbroken telefoongesprekken.

Raspberry Pi . Dit merkwaardige apparaat ziet eruit als iets wat van een robot komt. Maar het is een kleine Linux computer met oneindig veel mogelijkheden om te leren, te creëren en te coderen. Eerst heb je een monitor, een toetsenbord en een muis nodig. Met de hulp van raspberry kun je essentiële robotica leren, coderen, clouds maken, enz. Als je hersenen vol zitten met technische ideeën, dan is dit apparaat een godsgeschenk. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in 2012 en heeft sindsdien nieuwere, betere, meer progressieve modellen uitgebracht en er zijn miljoenen exemplaren van verkocht over de hele wereld.

Astel&Kern muziekspelers . Als je dacht dat muziekspelers in deze tijd waarin iedereen een smartphone op zak heeft, verouderd waren, dan zijn veel muziekliefhebbers het daar niet mee eens. Deze specifieke spelers zijn een van de beste die je kunt vinden voor deze prijs, en ze bijzonder in hoe ze het doen. Ze hebben ingebouwde versterkers die zorgen voor een uitstekende geluidskwaliteit. Maar het is ook maar een kleine niche en ze worden vooral gebruikt door mensen die het verschil tussen FLAC- en mp3-formaten kunnen horen (niet iedereen dus).

Pebble smartwatch . Werd gelanceerd vóór de Apple watch en was de belangrijkste reden dat smartwatches gemeengoed werden. Er was toen al een tijdje vraag na en Pebble sprong graag in dat gat met dit geweldige apparaatje. Fitbit bestond toen al, maar de pebble smartwatch gaf het idee aan grote bedrijven als Apple en Google om te beginnen met het maken van hun eigen varianten.

Nest Thermostaat. Deze is waarschijnlijk vrij bekend, maar het blijft een geweldig apparaat om in huis te hebben. Een slimme thermostaat met een zeer intuïtief ontwerp, die in 2011 op de markt werd gebracht. Het is vrij eenvoudig te gebruiken en na verloop van tijd leert het zich aan te passen aan jouw gewoontes. Dat betekent dat je hem niet telkens opnieuw hoeft in te stellen. En bovendien bespaar je er geld mee!

Er is veel nieuws in de technische wereld, en er komt elke dag meer bij. Dus als je mee wilt surfen en niet achter wilt blijven, volg dan het nieuws uit de techwereld en ontdek het laatste nieuws!