Ben jij een slechte slaper? Check je nachtkastje!

Doe je ’s nachts bijna geen oog dicht? Wie weet verstoren bepaalde spullen op jouw nachtkastje je nachtrust. Boeken, sieraden, eten, drinken, een mobiele telefoon al dat soort dingen hebben invloed op jouw nachtrust. Hoe dat precies zit lees je hier.

Vermijd blauw licht

Volgens slaapexperts is het van belang om je hersenen helemaal af te sluiten. Alleen op die manier bereik je een diepe slaap. Een telefoon verstoort je nachtrust. Bovendien is het zo dat je telefoon blauw licht afgeeft. Hierdoor krijgen je hersenen het signaal dat het dag is. Je lichaam maakt minder melatonine aan en deze stof heb je nodig om lekker te slapen. Een laptop en IPad geven eveneens blauw licht af. Leg dit soort apparatuur niet op je nachtkastje.

Zorg voor ontspanning

Voordat je gaat slapen is het belangrijk dat je ontspannen bent. Alles wat maar iets met je werk te maken heeft moet je niet laten liggen op je nachtkastje. Dat zorgt juist voor stress. Ben je altijd op zoek naar koopjes en kan je het niet laten om de tassen in de sale te checken? Doe het niet, want zelfs al heeft het niet met je werk te maken het zorgt voor onrust in je hoofd.

Ruim eens goed op

Ben je een rommelkant en verzamel je overal dingen? De slaapkamer moet een kamer zijn die kalmte brengt. Ruim eens goed op. Laat geen ted baker tas of Superdry rugzak rondslingeren, maar hang de tassen netjes aan de kapstok of berg ze op in je kledingkast. Houd je nachtkastje netjes.

Geen snacks voor het slapengaan

Door ’s avonds nog iets te eten blijft je lichaam wakker, het eten moet namelijk verteerd worden. Dat is niet handig voor het slapen gaan. Heb je snoepjes op je nachtkastje te liggen of chocoladerepen? Weg ermee. Wat wel kan is een glas water. Merk je dat je overdag te weinig drinken hebt genuttigd dan komt dat je nachtrust niet ten goede. Sommige mensen hebben ’s nachts last van een droge mond. Dan is het handig om even wat te kunnen drinken. Drink je niks, doe het dan ’s ochtends wel, want door bij het opstaan een glas water te drinken maak je een goede start.

Gebruik een ouderwetse wekker

Eerder hadden we het al over het blauwe licht wat het scherm van je mobiele telefoon afgeeft, maar die telefoon zorgt er waarschijnlijk ook voor dat je nog allerlei berichtjes controleert voor het slapen gaan. Door het turen naar het beeldscherm creëer je onrust voor de nacht. Gebruik je altijd je telefoon als wekker dan is het tijd om een ouderwetse wekker aan te schaffen.