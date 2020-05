BETRAPT! ‘Deugmens’ Bono van U2 blijkt een ordinaire zakkenvuller ten koste van slachtoffers!

Als je een artiest zou moeten kiezen waarvan je letterlijk de kriebels krijgt, dan is de kans groot dat je in één adem de naam van Bono noemt. De U2-zanger heeft een carrière gemaakt als zingend deugmens, maar nu valt hij letterlijk van zijn voetstuk.

Inela Nogić -al 25 jaar lang Miss Sarajevo- klapt nu uit de school over de werkelijke aard van de zogenaamde weldoener Bono en zijn businessmodel U2. Laatstgenoemde is een ‘guilty pleasure band’ uit de jaren ’80 en ’90 (hoewel ze nog steeds schijnen te bestaan) met hits als Sunday Bloody Sunday, Pride (In the Name of Love) en, jawel: Miss Sarajevo.

De Volkskrant schrijft:

“Here she comes…, zingt Inela Nogić met spottende, groene ogen. ‘Heads turn around. Here she comes, to take her crown. Verschrikkelijk. De tekst gaat zeker niet over onze oorlog, en de muziek is zó saai.’ Inela Nogić heeft het over Miss Sarajevo, de hit van U2, uitgebracht op 20 november 1995. Precies één dag voordat de presidenten van Servië, Bosnië en Kroatië het vredesakkoord sloten waarmee er een einde kwam aan de Bosnische oorlog.”

Dat U2 oersaaie muziek maakt is een understatement. Maar het is vooral bijzonder dat er eens een keer iemand ingaat op het zogenaamde deuggedrag van ‘weldoener’ Bono.

Nogić laat in ieder geval geen spaan heel van Bono:

“Het was hartstikke hypocriet. De bandleden vulden hun zakken over onze rug. Zonder toestemming figureren we al 25 jaar in die videoclip. Dan zou het toch fatsoenlijk zijn geweest ons daarvoor te betalen?”

Nou niet dus, want de Ierse rockband is niet voor niets rijk geworden. Onder meer over de rug van anderen, dat blijkt nu wel. Sterker nog: Twee jaar na de opnames van de videoclip Miss Sarajevo -waarin Nogić als Miss Sarajevo een belangrijke rol vervulde- gaf de Ierse welzijnsband een optreden in Sarajevo (1997).

Een uitnodiging voor Nogić bleef echter uit. Haar man stuurde destijds nog een verontwaardigde mail en U2 schreef slechts zakelijk terug: “Ja, ze mag best op het podium komen als we optreden. Goed idee!”

Inderdaad, als je maar je zakken kunt vullen om dure zonnebrillen aan te kunnen schaffen. Bono is daar goed in. Over de rug van mensen die het écht moeilijk hebben. It’s a Bloody Sunday!