BLIJF BANG! Viroloog Marion Koopmans waarschuwt: ‘Die tweede coronavirus-golf komt er’

“De voorwaarde dat versoepeling niet doorgaat als mensen zich niet aan de gedragsadviezen houden, is ontzettend belangrijk,” aldus hoogleraar virologie Marion Koopman. Deze dame is ook lid van het Outbreak Management Team (OMT) en heeft dus een behoorlijke vinger in de pap. Met haar dictatoriale tendensen.

Marion Koopman is één van de meest gezaghebbende virologen van ons land. Ze is hoogleraar én lid van het Outbreak Management Team (OMT), het team dat samen met het kabinet het coronabeleid vaststelt. Of, eigenlijk: het team dat het kabinet adviseert. Maar je weet: Rutte doet in verreweg de meeste gevallen wat hem verteld wordt, alleen al omdat hij zich dan achter ‘ja maar hullie zeiden het!’ kan verstoppen als het misgaat.

Deze vrouw — op wie niemand ooit gestemd heeft — denkt blijkbaar dat zij en haar collega’s als een soort van moderne, medische autocraten ons de wet kan voorschrijven. De belangrijkste ‘wet’? We moeten precies doen wat zij en haar matties zeggen. Doen we dat niet dan raken we onze rechten gewoon wéér kwijt.

“De voorwaarde dat versoepeling niet doorgaat als mensen zich niet aan de gedragsadviezen houden, is ontzettend belangrijk,” aldus deze dame. Want, waarschuwt ze, “Ik verwacht dat we in elk geval een nieuwe golf gaan krijgen. Hoe groot die is, hebben we voor een deel met ons eigen gedrag zelf in de hand.”

Met andere woorden: er komt een tweede golf aan!!!!, bereid je daar maar alvast op voor. Maar dan: hoe erg die tweede golf wordt ligt aan… onszelf. Oftewel, in hoeverre we ons aan háár rechten beperkende voorschriften houden.

Wees bang, heel bang, en luister naar wat Koopmans en haar collega’s willen.

Oh, en dit betekent natuurlijk ook dat we nu maar alvast moeten accepteren dat onze rechten over een paar maanden gewoon wéér opgeschort worden.

Het nieuwe normaal: natuurrechten, grondrechten kunnen terzijde worden geschoven als medici dat nodig achten. Wat een feest he?