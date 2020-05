BOA’s druipen af met hun geleuter: ‘Nu gaan we een week lang geen boetes uitschrijven!’

De buitengewoon opsporingsambtenaren in Rotterdam lijken eindelijk hun plek te kennen: In Rotterdam worden er een week lang geen boetes meer uitgeschreven voor onzinnige -zogenaamde- wanpraktijken, een fenomeen waar veel BOA’s ondertussen een blauwdruk op lijken te hebben.

Het iets te overhaaste plan van de Rotterdamse politieke partij Leefbaar Rotterdam kan op weinig steun rekenen. Die partij opperde immers om de BOA’s, buitengewoon opsporingsambtenaren, voortaan te bewapenen met een wapenstok en pepperspray. Een omstreden plan, omdat veel BOA’s niet capabel zijn (lees: opgeleid) om met dergelijke instrumenten om te gaan.

De BOA’s zijn echter boos en eisen alsnog dat ze worden uitgerust met wapentuig. Daarom demonstreren ze al bijna een hele week in Rotterdam. Boetes worden momenteel niet uitgedeeld aan corona-overtreders en andere ‘stoute’ forenzen die de wet overtreden. En eigenlijk is dat ook helemaal prima.

In een stad als Rotterdam is er een hoop werk aan de winkel om de georganiseerde misdaad te beteugelen. Wat dat betreft doen de opgeleide politieagenten vaak ook goed werk. Maar het is en blijft een utopie om te denken dat kneuterige BOA’s iets bijdragen aan een veiligere samenleving. In tegendeel zelfs: BOA’s zorgen er juist voor dat mensen bij het zien van een blauw-hesje in een kramp verschieten. Vervolgens kunnen er opvallende en gevaarlijke manoeuvres volgen.

Dus om nog maar even terug te komen op het idiote populistische plannetje van Leefbaar Rotterdam: Doe gewoon maar lekker niet en investeer liever in OPGELEIDE politieagenten. BOA’s dragen in geen enkele zin bij aan meer verbroedering onderling.