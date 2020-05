Bondscoach Ronald Koeman wegens hartproblemen in het ziekenhuis

Bondscoach Ronald Koeman is met hartproblemen opgenomen in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Daar heeft hij een hartcatheterisatie ondergaan. Hij werd met spoed vanuit zijn woonplaats per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, om direct te worden behandeld. Dat meldt De Telegraaf.



De bondscoach werd direct gedotterd door artsen die al paraat stonden. Zij werden begroet met loeiende sirenes van de ambulance. Volgens zijn echtgenote heeft de snelle ingreep ervoor gezorgd dat hij het weer redelijk goed maakt. Zijn toestand is in ieder geval stabiel.

Wat moet dat schrikken zijn geweest! Natuurlijk alleen al om het feit dat alles wat ook maar enigszins lijkt op een hartprobleem, direct ernst is. Maar ook vanwege het coronavirus. Misschien was dat wel het eerste waar ze aan hebben gedacht. En als je dat op zo’n moment al onwaarschijnlijk acht, komt er wel een soortgelijke ‘corona-gedachte’ bij je op: wat als we straks in het ziekenhuis ook nog het virus oplopen?

Gelukkig houden ziekenhuizen daar wel goed rekening mee, voor zover ik heb gehoord, en doen ze er alles aan om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Misschien speelt dat ook mee bij de (waarschijnlijke) beslissing om Koeman maandag alweer uit het ziekenhuis te ontslaan.

Ik wens hem en zijn echtgenote Bartina heel veel sterkte toe. Het blijft altijd naar om zoiets mee te moeten maken.