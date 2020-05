Column Ozair Hamid: ‘Waarom zoveel lof voor Arnon Grunberg, wanneer hij pedofilie ondersteunt?’

Een aantal maanden geleden, op 4 februari, publiceerde Meindert Fennema (GroenLinks) tezamen met Arnon Grunberg een manifest waarin betoogd werd om pedofilie te normaliseren. Hoewel Grunberg een relatief mooie toespraak hield op 4 mei, verschaft dat geen vrijbrief voor zijn zieke ideeën.

Het artikel – verschenen op het socialistische Joop.nl – is ronduit schokkend en verdient aandacht, gezien het ronduit verwerpelijk is.

In het stuk wordt betoogd dat pedofilie iets “normaal is”. Grunberg slaat hier echter volledig de plank mis: pedofilie is niet normaal, want pedofilie is volgens het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een Amerikaans handboek dat door de meeste landen wordt gebruikt bij het concretiseren en categoriseren van onder andere psychische aandoeningen, een seksuele stoornis. Beweert Grunberg dat een stoornis normaal is? Volgens die logica zou Schizofrenie, een psychische stoornis, ook “normaal” zijn, terwijl dat natuurlijk niet het geval is. Hetgeen dat niet normaal is probeert men te behandelen, en niet te normaliseren en te accepteren. Waar zou progressie zijn, wanneer wij bepaalde zaken maar zouden accepteerden? Nergens.

Verder ergert Grunberg zich aan het arrest van de Hoge Raad, dat was uitgesproken in 2014. De Hoge Raad verwierp de motivering van het Gerechtshof, en stichting Martijn werd – terecht – ontvlochten en verboden. En niet voor niets, want de gedachte om seksuele handelingen te beoefenen met kinderen is immoreel: het ondermijnt de positie van onschuldige kinderen. Een relatie tussen een kind en een volwassene is ongelijkwaardig, omdat kinderen niet goed in staat zijn om ingrijpende beslissingen te nemen, laat staan over relationele en seksuele zaken.

De ex-columnist van de Volkskrant is in de veronderstelling dat de vrijheid van vereniging heilig is. Zo verdedigt hij ook zijn standpunten met dit argument. Maar wat hij vergeet is dat de vrijheid van vereniging niet onbeperkt en onbegrensd is. Zo kunnen nazi’s niet zomaar een vereniging starten, ondanks het feit dat het slechts bij gedachten blijft. Hetzelfde geldt voor clubjes die pedofilie promoten.

Daarnaast is het zeer naïef om aan te nemen dat het slechts bij gedachten blijft. Zo is Ad van den Berg, voorzitter van stichting Martijn en oprichter van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, veroordeeld voor bezit van kinderporno (15.000 foto’s!). Ook is hij veroordeeld voor ontucht met een 11-jarige jongen.

Bijkomend zijn meer dan 8 bestuursleden van stichting Martijn voor zedendelicten, waarvan 5 voorzitter waren. Meerdere leden van de vereniging waren ook veroordeeld en berecht.

Door de brief te sturen naar homobelangengroep COC – met wier ik het te doen heb in deze situatie – bevuilt Grunberg ook nog eens het imago van de LGB-gemeenschap; een gemeenschap die al te kampen heeft met systematische discriminatie en uitsluiting. Zij worden hierdoor namelijk in verband gebracht met een groep mentaal gehandicapte mensen, terwijl homo’s e.d. mentaal helemaal gezond zijn.

Ook GroenLink ondervindt schade hieraan, wanneer zij nogmaals in verband worden gebracht met zulke manifesten. Neem hier afstand van GroenLinks.

Moet de partij nog woker zijn dan dat het nu al is?

Als Nederland eenmaal deze maatschappelijke afslag inslaat, zal dit verder escaleren. Beetje bij beetje wordt in de naam van tolerantie alles goedgekeurd – goedgekeurd terwijl het belang van het kind niet voorop staat.

Normaliseer pedofilie niet.

Volg mij op Twitter.