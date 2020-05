Column Ozair Hamid: Wie zijn de échte antisemieten in Nederland?

HP/DeTijd publiceerde een aantal dagen geleden een artikel waarin de whatsappberichten van een aantal mensen in eigen omgeving, die eventueel op een bepaalde wijze zijn of waren verbonden aan (J)FVD, werden onthuld. Daardoor werd bevestigd wat men al wist: extreemrechts ondergraaft structureel Joden. Hoe groot is dit probleem in Nederland en welke actoren zijn hierbij betrokken?

Allereerst moet – wat vanzelfsprekend is – vastgesteld worden: onderscheid maken op basis van irrelevante collectieve eigenschappen is verwerpelijk. Dat leren immers de joods-christelijke waarden ons, net als het liberalisme van de bourgeoisie.

Ondanks die mooie, vooruitstrevende filosofie, is antisemitisme aanwezig als een parasiet dat zich nestelt in onze samenleving. Om deze te bestrijden is het van belang dat de desbetreffende verdelger (lees: hele samenleving) de uitvalsbasis ontdekt, om zo deze giftige ideologie te kunnen vernietigen. De schade die de parasiet aanricht is namelijk voor velen niet te overzien. Uit recente publicaties blijkt dat 45% van de Joodse jongeren geen Joodse symbolen meer durft te laten zien of te dragen in het openbaar, gezien de afnemende veiligheid – terwijl Nederland ooit de bakermat was van religieuze tolerantie.

De situatie op het Europese continent is zo uit de hand gelopen dat meer dan 4 van de 10 Joodse jongeren overweegt te emigreren, doordat de veiligheid van onze mede-Europeanen niet meer gegarandeerd kan worden. En, zoals al is vermeld, moeten de daders voor het gerecht worden gesleept.

Het meest recente incident toonde de rol van fout rechtse jongeren aan, maar belangrijk is dat de samenleving niet al haar pijlen op hen alleen richt. Zij zijn immers maar een relatief kleine groep van de daders met hun aandeel van 17% (wat de daad er niet minder op maakt).

In het maatschappelijk belang is het van vitaal belang om in het achterhoofd te houden wie de grootste bedreiging vormen voor de Joodse gemeenschap: extremistische moslims en extreem-links, marxistisch tuig.

Het aandeel van de neomarxisten en de geradicaliseerde moslims bedraagt immers meer dan 50%. Net als voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland is men aan de linkerkant van het politieke spectrum bezig met een opmars, die koste wat kost voorkomen moet worden. De nationaalsocialisten, van de SP en de Labour Party tot aan Hamas (of zijn die inherent aan elkaar?), maken het leven van de Joden elke keer zuurder door steeds meer toenemende isolatie en een toename van bedreigingen e.d.

Door datgene, wat op het randje ligt, te accepteren – zoals afgelopen week werd gedaan, ondanks de relatief valide redenering – verschuift de morele grens steeds een klein beetje, waardoor escalatie niet geobserveerd kan worden – en juist dit is wat er zo fout ging vanaf ’33.

Wees dus niet tolerant jegens de linkse intolerantie, zodat het liberale, tolerante karakter van onze maatschappij gewaarborgd blijft.

Volg mij op Twitter.

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het deze week over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens De Jonge is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er juist wél genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 KN95-mondkapjes. Want ja, ze werken volgens steeds meer experts wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus waarschijnlijk én verminderen mogelijkerwijs zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeggen wij: doen!