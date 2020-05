‘De nieuwe vrijheid’ van Mark Rutte? Het ‘nieuwe normaal’ pakt veel nadeliger uit dan je zou denken!

Voor een ieder die denkt dat we langzaam ons leven weer kunnen oppakken. It’s not like that. Sterker nog: ‘Als iemand een baantje wil trekken in het zwembad moet diegene binnen 20 minuten weer wegwezen.

De nieuwe verruimende maatregelen van Mark Rutte (+44 zetels in de peilingen) en zijn kabinet klinken op papier veel mooier dan dat ze in werkelijkheid zijn. Zo zouden wij per 1 juni onze vrijheid weer gedeeltelijk terugkrijgen. Niets is minder waar. Er kleven namelijk genoeg ‘mitsen en maren’ aan de zogenaamde versoepeling van de overheid.

Zo mogen zwemmers niet meer ‘inhalen’ in het zwembad en blijft de anderhalvemeter-maatregel ook in de wateren gelden. Daarnaast zijn er nu heel wat zwaar getroffen horecaondernemers die nu maar moeten uitvinden wat wel en wat niet kan binnen de huidige regelgeving.

Het is en blijft allemaal een beetje onduidelijk, die hele anderhalvemeter-samenleving. Kom op Mark Rutte! Geef de ondernemers toch iets meer duidelijkheid!