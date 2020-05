Denemarken: ‘nog geen bewijs voor nieuwe golf’ – Besmettingsgraad weer flink omhoog na versoepelingen

Denemarken was zo’n beetje het eerste Europese land dat in lockdown ging. En het is ook één van de eerste landen buiten Azië die maatregelen versoepelen. Wellicht is Denemarken een goede graadmeter voor wat Nederland, zodra het uit de lockdown gaat, ook te wachten staat. Ondanks de stijging in de Deense besmettingsgraad van 0,6 naar 0,9 zegt men geen bewijs te zien voor een tweede golf.

Denemarken opende halverwege april weer de kinderdagverblijven en scholen voor kinderen tot twaalf jaar. Psychologen, tattooshops, tandartsen, fysiotherapeuten, rechtbanken en andere sectoren volgden niet veel later. Cafés en restaurants blijven vooralsnog dicht.

Een besmettingsgraad (R0) van 1 of hoger betekent dat het virus zich nog actief verspreidt: een persoon besmet minimaal één ander persoon. Denemarken zat op 0,6, dus 10 personen zouden slechts 6 nieuwe personen besmetten. Na de hierboven beschreven versoepelingen zit de R0 inmiddels weer op 0,9. De Deense infectieonderzoeker Christian Wejse van de Universiteit Aarhus zegt “geen enkel bewijs” te zien voor een tweede golf.

Maar het is wel een stijging van 50 procent in iets meer dan twee weken tijd. En “geen enkel bewijs zien” is natuurlijk wat anders dan ‘er is geen tweede golf op komst’. Zo’n zorgvuldig afgewogen antwoord, wat perfect is voor in de wetenschap maar argwaan op kan wekken in de rest van de samenleving. Want een stijging van 50 procent in zo’n korte tijd lijkt mij voldoende reden tot zorgen.

Deense politici lijken het gelukkig ook zo te zien. Daarover wordt namelijk gezegd dat men misschien toch voorzichtiger zal gaan zijn met toekomstige versoepelingen. En het kan best zo zijn dat het uiteindelijk meevalt, een groot deel van Denemarken zit namelijk nog wél gewoon in lockdown.